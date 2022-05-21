Вспышка оспы обезьян зафиксирована в мире - что это и чем опасна

Оспа обезьян бушует на сегодняшний день только в Европе, Канаде и США. Рассказываем, как передается болезнь и чем она опасна.

Обезьянья оспа, как уже высказались многие ученые, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пациенты с ней жалуются на высокую температуру, боли в суставах, озноб и общую усталость. Известно, что инкубационный период заболевания длиться до 21 дня. За это время у пациента могут появиться волдыри на теле и увеличится лимфатические узлы. Зарубежные специалисты наблюдают 11% уровень смертности от оспы обезьян, поэтому называют болезнь новым ковидом. Стоит отметить, на данный момент центр вирусологии «Вектор» под Новосибирском разработал тест-систему для оперативного выявления заражения. Уже проводили клинические испытания, пишет ТАСС. Добавим, натуральная оспа была побеждена в 1977 году. По характерным отметинам на правой руке можно определить, был привит человек или нет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter