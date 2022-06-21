Еще один журналист покинул Россию для работы в оппозиции

Бывший главный редактор самого популярного в Новосибирской области сайта НГС Андрей Затирко эмигрировал в Литву для работы в СМИ от соратников Алексея Навального*.

Новосибирский журналист будет помогать создавать новостное медиа, которое относится к Youtube-каналу «Популярная политика» – на него подписаны более 1 млн человек. Затирко выразил мнение, что возможности журналистики в России после 24 февраля 2022 года существенно изменились. В стране фактически введена цензура, которая запрещает альтернативный взгляд на происходящее в мире – за это блокируют и закрывают СМИ, а некоторых журналистов привлекают к административной и уголовной ответственности – «Это все в большей мере и стало причиной моего увольнения, как я говорил ранее», - добавил он. Андрея попросили помочь в создании нового медиа, поэтому он посоветовался с коллегами, семьей, близкими и решил покинуть страну, чтобы работать в новом месте. Он продолжит заниматься такой же журналистикой, но уже без цензурных ограничений. Напомним, что 31 мая 2022 года Андрей Затирко ушел с должности главного редактора НГС из-за того, что не может больше видеть себя на таком посту после начала спецоперации на Украине. В некоторых Telegram-канал начали писать, что его якобы уволили за оппозиционные взгляды и настраивание на это своего коллектива, но сам он категорически опровергал это.

*Штабы Навального признаны в РФ экстремистской организацией, их деятельность запрещена.

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