Иностранец пытался провести в Новосибирск из Кореи около 3 тысяч таблеток

Таможенники задержали в новосибирском аэропорту Толмачёво свыше 3 000 таблеток, которые пытался провести из Кореи житель Киргизии. Иностранец не скрывал, что планировал продавать лекарства в нашем регионе.

Проходя таможенный контроль, мужчина не признался, что в его багаже есть контрафактные таблетки. Обмануть полицейских ему не удалось – лекарства учуяла служебная собака по кличке Слипни Бьюти. «Пассажир признался, что таблетки вывез не для личного пользования. В отношении него возбудили дело, а препараты изъяли», - добавили сотрудники таможни. Отмечается, что за первое полугодие 2022 года в Толмачево выявили 365 правонарушений, из которых 187 было связано с контрафактом. Другая часть касалась запретов на ввоз – это семена без сертификатов, кораллы, ножи и деньги.

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