Новосибирец поймал серийного автоугонщика – он странно маневрировал на машине

Новосибирец поймал серийного автоугонщика – он странно маневрировал на машине
Новосибирец поймал серийного автоугонщика – он странно маневрировал на машине
21 июня, 16:40ОбществоФото: АСТ-54

Житель Новосибирска поймал пьяного серийного автоугонщика

Новосибирец Игорь Муравский самостоятельно задержал угонщика, который находился в розыске. Преступника рассекретила его пьяная манера вождения.

Как рассказал герой, возвращаясь домой, он заметил странного водителя на Nissan Primera на улице Мясниковой. Автомобиль проезжал по газонам и тротуарам, и тогда Игорь поехал за ним вслед.

Новосибирец рассказал, что на своей машине догнал нарушителя и прижал к газону. Когда на место приехали инспекторы ДПС, выяснилось, что иномарка угнана, а сам водитель находится в розыске.

«Мы сейчас на связи с настоящим владельцем автомобиля. Он меня поблагодарил. Угонщика арестовали, пока ведут расследование», - сообщил Atas.info Игорь.

Мужчину поблагодарили и обещали наградить.

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