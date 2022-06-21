Новосибирец поймал серийного автоугонщика – он странно маневрировал на машине

Как рассказал герой, возвращаясь домой, он заметил странного водителя на Nissan Primera на улице Мясниковой. Автомобиль проезжал по газонам и тротуарам, и тогда Игорь поехал за ним вслед.
Новосибирец рассказал, что на своей машине догнал нарушителя и прижал к газону. Когда на место приехали инспекторы ДПС, выяснилось, что иномарка угнана, а сам водитель находится в розыске.
«Мы сейчас на связи с настоящим владельцем автомобиля. Он меня поблагодарил. Угонщика арестовали, пока ведут расследование», - сообщил Atas.info Игорь.
Мужчину поблагодарили и обещали наградить.