Новосибирцы пожаловались на коровьи головы во дворах Хилокского микрорайона

Жители Новосибирска пожаловались на торговцев с Хилокского рынка, которые выбрасывают коровьи туши и головы в мусорные баки во дворах жилых домов. Эти отходы потом по всей округе разбрасывают собаки.

Ситуация обостряется летом и весной. Мясо из контейнеров таскают животные и бомжи – так обглоданные куски постепенно захламляют дворы. При этом сами торговцы за вывоз мусора не платят, пишет Om1.ru со ссылкой на руководителя инициативной группы Хилокского жилмассива Жанну Олейникову. Собеседница добавила, что мусор с улиц микрорайона вывозят рано утром, а уже к полудню контейнер набит подчистую отходами. Люди страдают от вони, но власти на это не реагируют. «Я обращалась в ГИБДД, в районную администрацию с просьбой установить на въезде на жилмассив знак «Кирпич». Но толку нет», - сказала Олейникова. Жители собрали все фотографии и видео, на которых запечатлены виновники. Они продолжают с ними борьбу.

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