Обзор велопрокатов Новосибирска: адреса и цены

"Велосипеды дают "ушатанные", а если что-то сломается, платить будете вы. Вот мой случай. Через 20 минут езды разболталась педаль. Приехал, подкрутили, однако, через некоторое время она разболталась снова. Тормоза колодковые, плохо отрегулированы. Когда возвращал велосипед, сказали, что у колеса "восьмерка" - заставили платить. Притом, сам продавец сказал, что восьмерка уже была, но, дескать, не такая большая, как сейчас (так как велосипед дешевый, а "восьмерка" правлена, наверняка, раз 10, она может возникнуть снова, даже если Вы неудачно переедете спичечный коробок)"