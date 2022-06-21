Пироги на полу. Новосибирцев шокировал своеобразный способ хранения выпечки в пекарне

Один из покупателей увидел из двери служебного входа пекарни пироги, которые лежали на полу. Это зрелище отбило у него весь аппетит.
«Когда персонал заметил свидетеля такого хранения продукции, дверь перед его носом закрыли, а пироги отодвинули ногой», - пишут сибиряки.
Судя по комментариям под постом, эта ситуация никого не смутила. Новосибирцы предположили, что эта выпечка просрочена и её просто убрали на пол, чтобы выставить вечером со скидкой.
«Даже если это "просрочка", то покупатель не должен видеть такое ни при каких условиях, чтоб не пришлось оправдываться и что-то доказывать», - отметил один из пользователей Сети.