Сильнейший ливень с градом обрушился на село под Новосибирском: затопило поля, урожай

Сильнейший ливень с градом обрушился на село под Новосибирском: затопило поля, урожай
Сильнейший ливень с градом обрушился на село под Новосибирском: затопило поля, урожай
21 июня, 13:15ОбществоФото: АСТ-54

Под Новосибирском дождевая вода затопила дороги и поля «Ирменя»

Сильный ливень с градом прошелся 20 июня по селу Верх-Ирмень под Новосибирском. Вода затопила поля, дороги и огороды жителей.

Как рассказали жители села Ордынского района, вчера выпало 55 мм осадков. Подобный сильный дождь был примерно лет 7 назад, но и то не таких масштабов. От стихии больше всего пострадало поле с картофелем и урожай на частных грядках.

«Произошло подтопление полей ЗАО племзавода «Ирмень». Сейчас сотрудники наблюдают за посевами, потом назовут ущерб. Также частные огороды затопило, погреба. Градом подбило помидоры и другой урожай. Печальнее всего, что подмыло дорогу нашу уличную», - рассказала Atas.info глава сельсовета Наталья Медведева.

Сейчас затопленную проезжую часть перекрыли. Вскоре её будут ремонтировать, а на полное восстановление уйдет много средств и времени. Другая дорога, предназначенная для выезда из Верх-Ирменя, сильно не пострадала. По ней можно проехать к домам.

«Водой всё так резало. Это была самая мощная стихия на моем веку. Большой удар пришелся на деревню Поперечная. Град побил территорию, ветер снес деревья, сарайки», - добавляют местные жители.

От такого масштабного природного катаклизма люди отойдут ещё не скоро. Они позитивно настроены привести в порядок свои пострадавшие участки.

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