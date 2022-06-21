Сильнейший ливень с градом обрушился на село под Новосибирском: затопило поля, урожай

Сейчас затопленную проезжую часть перекрыли. Вскоре её будут ремонтировать, а на полное восстановление уйдет много средств и времени. Другая дорога, предназначенная для выезда из Верх-Ирменя, сильно не пострадала. По ней можно проехать к домам.