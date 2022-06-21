Сильнейший ливень с градом обрушился на село под Новосибирском: затопило поля, урожай

Как рассказали жители села Ордынского района, вчера выпало 55 мм осадков. Подобный сильный дождь был примерно лет 7 назад, но и то не таких масштабов. От стихии больше всего пострадало поле с картофелем и урожай на частных грядках.
«Произошло подтопление полей ЗАО племзавода «Ирмень». Сейчас сотрудники наблюдают за посевами, потом назовут ущерб. Также частные огороды затопило, погреба. Градом подбило помидоры и другой урожай. Печальнее всего, что подмыло дорогу нашу уличную», - рассказала Atas.info глава сельсовета Наталья Медведева.
Сейчас затопленную проезжую часть перекрыли. Вскоре её будут ремонтировать, а на полное восстановление уйдет много средств и времени. Другая дорога, предназначенная для выезда из Верх-Ирменя, сильно не пострадала. По ней можно проехать к домам.
«Водой всё так резало. Это была самая мощная стихия на моем веку. Большой удар пришелся на деревню Поперечная. Град побил территорию, ветер снес деревья, сарайки», - добавляют местные жители.
От такого масштабного природного катаклизма люди отойдут ещё не скоро. Они позитивно настроены привести в порядок свои пострадавшие участки.