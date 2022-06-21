Жительница Новосибирска пожаловалась на «океан» возле дома в Ленинском районе

Жительница Новосибирска пожаловалась на «океан» возле дома в Ленинском районе
Жительница Новосибирска пожаловалась на «океан» возле дома в Ленинском районе
21 июня, 20:52ОбществоАлександр КондратьевФото: Ольга Титова
В Новосибирске жителей дома на улице Танкистов, 3 в Ленинском районе беспокоит вечная огромная лужа на подъезде ко двору – она не успевает сохнуть и постоянно пополняется.

Ольга Титова рассказала Atas.info, что лужа практически не исчезает – она появляется при таянии снега или дождливой погоде, но если периодически выпадают осадки, то подходить к дому можно только с трудом на протяжении несколько месяцев.

Есть и еще одна проблема – мусоросборщик не может подобраться к мусорным контейнерам из-за глубины воды. По её словам, ему приходится надевать резиновые сапоги длиной по колено.

Другой житель этого дома считает, что на том месте нет никаких ливневок – это явное нарушение при строительство. Он отметил, что ливневки должны быть включены в план при строительстве дороги, но их делать очень дорого, поэтому экономят.

Фото:Ольга Титова

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