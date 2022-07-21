Две беды деревни Харино, живущей в 600 м от угольного разреза «Восточный»

Две беды деревни Харино, живущей в 600 м от угольного разреза «Восточный»
Две беды деревни Харино, живущей в 600 м от угольного разреза «Восточный»
Вчера, 16:29ОбществоДмитрий ТростниковФото: Артем Шершнев, Дмитрий Тростников / Коллаж Атас.инфоУгольная пыль стала огромной проблемой для жителей новосибирской деревни
Деревня Харино живет в угольной пыли у разреза «Восточный» в Искитимском районе Новосибирской области. Ее жители показали черные ладони после сбора ягоды, рассказали про грохот большегрузов, закрытые форточки и лекарства от аллергии. Пыль и разбитые дороги - вот две проблемы людей, живущих возле угольного разреза.

«Собрала ягоду – до сих пор черные руки»

Людмила Буданцева, жительница Харино, пенсионер:

«Угольная грязь. Кушайте ягодку, на здоровье! (Показывает ладони, перепачканные в черной пыли. Прим.ред.) Вот так в деревне и живем. Пыль постоянно. Ничего не могу сорвать. Все надо мыть, мыть и мыть… Собрала ягоду – до сих пор черные руки. А укроп же не будешь шоркать? Он же не тряпка… Дождь пройдет – спасибо! Дождь не прошел – так живем. А куда деваться? Некуда деваться!..

Ягоду приходится мыть от угольной пыли в трех водах
Фото:Дмитрий Тростников

Кашляем, конечно. Как чахоточные. Утром встанешь, сопли текут. Их подотрешь, лекарство от аллергии выпьешь и пойдешь работать. У меня хронический бронхит. Мы родились здесь и жили. Когда пошли на пенсию – построили здесь дом. Но столько пыли тогда не было. Был один разрез. А теперь разрезов много. Пыли – тьма. А мы дом построили – столько денег вбухали. Мы лето здесь живем, зимой в Линево уезжаем. А дом стоит у нас».

В окрестностях Харино повсюду пыль. оттенки от серого, до черного
Фото:Дмитрий Тростников

«Раньше в речке Елбаш водился хариус»

Василий Заботин, пенсионер. Переехал в отдаленную деревню Харино подальше от города за хорошей экологией в 1992 году.

«Когда мы переехали сюда из Новосибирска – это было спокойное, чистое место. В речке Елбаше хариус водился. Сейчас, если ветер дует с севера – мы задыхаемся. Вечерами форточки не открыть. Пыль не дает ни проветрить помещения, ни выйти на улицу посидеть спокойно. Особенно, когда начинается пересмена утром и вечером, поток большегрузов идет очень большой. Представьте, 50-60 машин идет в течении часа – тут стоит такой барабан! Представьте, сколько поднимается пыли от этих машин. И все это оседает на нашу деревню.

Над угольным разрезом стоит облако пыли
Фото:Артем Шершнев

Мы просили администрацию поливать дороги во время пересмены, чтобы пыль не поднималась. Постоянно говорим об интенсивном орошении дорог. Они деньги делают, но надо же подумать и о людях. Мы не против, что они копают. Но пусть они соблюдают нормы нашего проживания.

На разрезах Искитимского района компаниями группы "Сибантрацит" ведется масштабная добыча угля
Фото:Артем Шершнев

Когда несколько дней стоит жара совсем плохо. Пью от аллергии супрастин и цетиризин. Все это связано с экологией: что мы пьем, что мы едим. Как бы мы ни мыли, как бы ни старались – пыль остается».

«Вкус угольной пыли во рту»

Татьяна Горлова, пенсионер:

«Главное – это пыль. Особенно, если ветер дует с севера, со стороны разреза «Восточный». Страшно выйти. И во рту вкус угольной пыли. Ягоду смородину и малину приходится мыть в трех водах. Промываем – и все равно. Везде угольная пыль. И в доме моешь, моешь... Людмила построила добротный дом, а сейчас приходится его бросать….

Слева-направо: Людмила Буданцева, Василий Заботин, Татьяна Горлова
Фото:Дмитрий Тростников

А нам жить охота. Охота благоустраивать свою усадьбу. У нас ухоженные участки и дома, вода подведена, душевые кабины. Мы стараемся жить, но что будет дальше? У нас много людей поумирало. Возраст 60 и уже все. Диагнозы разные. Онкология тоже присутствует. Но нет доказательств, что это связано с пылью».

«Дорога в плачевном, невозможном виде»

Борис Горлов, депутат местного совета и староста Харино:

«Идут большегрузы. Представьте, если он везет 40 тонн груза и сам весит тонн 30. А дороги не предназначены для этого. Сворачиваешь с бетонки на Усть-Чем и до самого разреза дорога в плачевном невозможном виде. Потому что давится. А она региональная, принадлежит области.

Мы страдаем от угольной пыли, деревня Усть-Чем страдает от автомобильного транспорта. Через деревню идет дорога с выходом на кемеровскую трассу. По ней и большегрузы идут, и возят «БелАЗы» разобранные. Люди давятся пылью. А у нас здесь другая – угольная пыль.

Староста Харино Борис Горлов
Фото:Дмитрий Тростников

Заложено поливать дорогу каждые два часа – пусть льют! Пыль убивает. Пыль надо как-то убрать. Надо ответственнее относиться к дисциплине полива.

Главную проблему жителям Харино доставляет транспортировка угля большегрузами по дороге, которая предназначена для общественного транспорта
Фото:Артем Шершнев

Проблема в транспортировке угля автомобильным транспортом с разреза до обогатительной фабрики. Сделали железную дорогу, запустили. Но еще что-то не срастается, чтобы полностью, [транспортировать уголь по железной дороге]. Нам было обещано, что автомобильная дорога вблизи Харино будет использовалась только для обслуживающего транспорта: автобусов и проч. Грузового транспорта с углем здесь не должно быть. Вроде как. Уже грузят вагоны. Но уголь продолжают автомобильным транспортом возить.

Если уберут автомобильный транспорт, как и обещали, и будут отгружать уголь на переработку по железной дороге - может быть, станет лучше. А так и бор, и речка у нас тут. Места шикарные».

Василий Заботин на фоне почерневших, гибнущих берез рассказал, что раньше в местной речке водился хариус, настолько чистой была вода
Фото:Дмитрий Тростников

По словам Бориса Горлова, расстояние от разреза «Восточный» до территории деревни – 600 м. Еще два разреза, где уголь добывается открытым способом находятся в 4-5 км от Харино.

ООО «Разрез Восточный» занимается добычей антрацита открытым способом. Управляется ООО «УК «Сибантрацит», которая принадлежит зарегистрированной на Кипре компании «SIBANTHRACITE PLC». Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG. Является крупнейшим в России производителем металлургических углей, сказано на официальном сайте компании.

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