Две беды деревни Харино, живущей в 600 м от угольного разреза «Восточный»

Кашляем, конечно. Как чахоточные. Утром встанешь, сопли текут. Их подотрешь, лекарство от аллергии выпьешь и пойдешь работать. У меня хронический бронхит. Мы родились здесь и жили. Когда пошли на пенсию – построили здесь дом. Но столько пыли тогда не было. Был один разрез. А теперь разрезов много. Пыли – тьма. А мы дом построили – столько денег вбухали. Мы лето здесь живем, зимой в Линево уезжаем. А дом стоит у нас».