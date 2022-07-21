Две беды деревни Харино, живущей в 600 м от угольного разреза «Восточный»

Людмила Буданцева, жительница Харино, пенсионер:
«Угольная грязь. Кушайте ягодку, на здоровье! (Показывает ладони, перепачканные в черной пыли. Прим.ред.) Вот так в деревне и живем. Пыль постоянно. Ничего не могу сорвать. Все надо мыть, мыть и мыть… Собрала ягоду – до сих пор черные руки. А укроп же не будешь шоркать? Он же не тряпка… Дождь пройдет – спасибо! Дождь не прошел – так живем. А куда деваться? Некуда деваться!..
Кашляем, конечно. Как чахоточные. Утром встанешь, сопли текут. Их подотрешь, лекарство от аллергии выпьешь и пойдешь работать. У меня хронический бронхит. Мы родились здесь и жили. Когда пошли на пенсию – построили здесь дом. Но столько пыли тогда не было. Был один разрез. А теперь разрезов много. Пыли – тьма. А мы дом построили – столько денег вбухали. Мы лето здесь живем, зимой в Линево уезжаем. А дом стоит у нас».
Василий Заботин, пенсионер. Переехал в отдаленную деревню Харино подальше от города за хорошей экологией в 1992 году.
«Когда мы переехали сюда из Новосибирска – это было спокойное, чистое место. В речке Елбаше хариус водился. Сейчас, если ветер дует с севера – мы задыхаемся. Вечерами форточки не открыть. Пыль не дает ни проветрить помещения, ни выйти на улицу посидеть спокойно. Особенно, когда начинается пересмена утром и вечером, поток большегрузов идет очень большой. Представьте, 50-60 машин идет в течении часа – тут стоит такой барабан! Представьте, сколько поднимается пыли от этих машин. И все это оседает на нашу деревню.
Мы просили администрацию поливать дороги во время пересмены, чтобы пыль не поднималась. Постоянно говорим об интенсивном орошении дорог. Они деньги делают, но надо же подумать и о людях. Мы не против, что они копают. Но пусть они соблюдают нормы нашего проживания.
Когда несколько дней стоит жара совсем плохо. Пью от аллергии супрастин и цетиризин. Все это связано с экологией: что мы пьем, что мы едим. Как бы мы ни мыли, как бы ни старались – пыль остается».
Татьяна Горлова, пенсионер:
«Главное – это пыль. Особенно, если ветер дует с севера, со стороны разреза «Восточный». Страшно выйти. И во рту вкус угольной пыли. Ягоду смородину и малину приходится мыть в трех водах. Промываем – и все равно. Везде угольная пыль. И в доме моешь, моешь... Людмила построила добротный дом, а сейчас приходится его бросать….
А нам жить охота. Охота благоустраивать свою усадьбу. У нас ухоженные участки и дома, вода подведена, душевые кабины. Мы стараемся жить, но что будет дальше? У нас много людей поумирало. Возраст 60 и уже все. Диагнозы разные. Онкология тоже присутствует. Но нет доказательств, что это связано с пылью».
Борис Горлов, депутат местного совета и староста Харино:
«Идут большегрузы. Представьте, если он везет 40 тонн груза и сам весит тонн 30. А дороги не предназначены для этого. Сворачиваешь с бетонки на Усть-Чем и до самого разреза дорога в плачевном невозможном виде. Потому что давится. А она региональная, принадлежит области.
Мы страдаем от угольной пыли, деревня Усть-Чем страдает от автомобильного транспорта. Через деревню идет дорога с выходом на кемеровскую трассу. По ней и большегрузы идут, и возят «БелАЗы» разобранные. Люди давятся пылью. А у нас здесь другая – угольная пыль.
Заложено поливать дорогу каждые два часа – пусть льют! Пыль убивает. Пыль надо как-то убрать. Надо ответственнее относиться к дисциплине полива.
Проблема в транспортировке угля автомобильным транспортом с разреза до обогатительной фабрики. Сделали железную дорогу, запустили. Но еще что-то не срастается, чтобы полностью, [транспортировать уголь по железной дороге]. Нам было обещано, что автомобильная дорога вблизи Харино будет использовалась только для обслуживающего транспорта: автобусов и проч. Грузового транспорта с углем здесь не должно быть. Вроде как. Уже грузят вагоны. Но уголь продолжают автомобильным транспортом возить.
Если уберут автомобильный транспорт, как и обещали, и будут отгружать уголь на переработку по железной дороге - может быть, станет лучше. А так и бор, и речка у нас тут. Места шикарные».
По словам Бориса Горлова, расстояние от разреза «Восточный» до территории деревни – 600 м. Еще два разреза, где уголь добывается открытым способом находятся в 4-5 км от Харино.
ООО «Разрез Восточный» занимается добычей антрацита открытым способом. Управляется ООО «УК «Сибантрацит», которая принадлежит зарегистрированной на Кипре компании «SIBANTHRACITE PLC». Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG. Является крупнейшим в России производителем металлургических углей, сказано на официальном сайте компании.