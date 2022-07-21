Глава РЭО Буцаев: „Экологично = экономично“ объединила игроков отрасли ТКО

Первая коммуникационная площадка для производителей упаковки, товаров, операторов по обращению с отходами и переработчиков заработала на базе ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Площадку «Экологично = экономично» запустили при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).

Как заявил глава РЭО Денис Буцаев, „Экологично = экономично“ стала первой коммуникационной площадкой, на которой производители, утилизаторы и операторы по обращению с отходами смогут напрямую друг с другом взаимодействовать. По его словам, предприятия часто выбирают неэкологичную и неперерабатываемую упаковку из-за недостатка информации, а данная площадка поможет обеспечить конструктивный диалог между игроками рынка, передает телеканал “360”. На первом заседании участники выясняли у экспертов параметры экоупаковки, услышали мнение операторов отрасли по обращению с отходами и переработчиков. Говоря об использовании вторсырья, Денис Буцаев отметил, что только комплексный подход обеспечит достижение целей. Он заявил, что РЭО поддерживает те бизнесы, которые используют вторсырье. “Например, недавнее постановление про зеленые закупки даст приоритет компаниям, которые используют вторресурсы при производстве своей продукции. И, конечно, экономическим стимулом использования вторсырья является РОП. Вторсырью требуется экономическая поддержка в виде экосбора, чтобы стоимость могла конкурировать с оригинальным сырьем”, - сказал он. Площадка позволяет участникам напрямую договориться о тестировании своей упаковки на перерабатываемость и извлекаемость из потока отходов. Такую возможность обеспечат компании - члены ассоциации «Ресурс».

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