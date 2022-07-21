"Критично отношусь к рейтингам": мэр Новосибирска о 15 месте в списке "IQ городов"

"Критично отношусь к рейтингам": мэр Новосибирска о 15 месте в списке "IQ городов"
"Критично отношусь к рейтингам": мэр Новосибирска о 15 месте в списке "IQ городов"
Вчера, 16:53ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Глава Новосибирска не считает город "самым тупым" среди российских городов-милионников, как это следует из рейтинга, составленного Минстроем России. Города оценивали по степени цифровизации муниципального хозяйства

Мэр Новосибирска подверг сомнению рейтинг Минстроя России "IQ городов", в котором город занял последнее, 15-е место, среди городов-миллионников. По итогам 2021 года ведомство оценивало различные аспекты внедрения цифровых технологий в городскую среду.

По словам Анатолия Локтя, в городе "делается многое" по внедрению цифровых технологий в городское хозяйство и в первую очередь речь идет о дорожной отрасли.

"Я достаточно критично отношусь к рейтингам. Рейтинги еще зависят от того, как составлен отчет", - сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 21 июля. При этом Локоть подчеркнул, что Новосибирск - город с высочайшим цифровым потенциалом и "болтаться в хвосте ему не пристало".

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