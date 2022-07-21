"Критично отношусь к рейтингам": мэр Новосибирска о 15 месте в списке "IQ городов"

"Я достаточно критично отношусь к рейтингам. Рейтинги еще зависят от того, как составлен отчет", - сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 21 июля. При этом Локоть подчеркнул, что Новосибирск - город с высочайшим цифровым потенциалом и "болтаться в хвосте ему не пристало".