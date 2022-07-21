Могли есть черную икру и крабов: Что происходит с морепродуктами в России

Морепродукты на столах жителей России с каждый годом становятся все большей роскошью. Сейчас в основном берут камбалу или селедку, а вот за форель уже надо заплатить не маленькие деньги. Что случилось с рынком морепродуктов в РФ – выяснили «Новые Известия».

По данным Agro & Food Communications, с февраля по июнь 2022 года цены на атлантическую сёмгу выросли с 900-950 руб за 1 кг до 2000 рублей, а форель подорожала с 550 рублей до 1700 рублей. Всему виной Фарерские острова – они перестали поставлять рыбу в РФ, а оттуда было 80% импорта лососевых. Красная икра скоро будет не у каждого на новогодних праздниках, ведь раньше можно было купить у неофициальных поставщиков с Владивостока и других городов, а теперь на самолете можно провозить не более 10 кг продукта. Странно, что такое происходит несмотря на то, что Россия омывается 12 морями, но дешевый рыбы так и нет. Издание выяснило, что рост цен происходит искусственно. Власти на протяжении нескольких лет занимаются программу промышленного вылова рыбы – квоты выдают взамен обязательств по стройке рыбоперерабатывающих заводов. Это должно было решить проблему большого экспорта в Китай, куда отправлялась продукция, а затем после заморозки и переработки попадала на наши прилавки с наценкой – этот план не сработал. В настоящее время рыбу в Китай возят по железной дороге – за первые шесть месяцев экспорт составил 90,2 тысяч тонн рыбы. Ещё остался реэкспорт морепродуктов в КНР через Южную Корею. Отправлять туда рыбу очень выгодно, а вот в регионы РФ не особо выгодно. На цену рыбы влияет и её сложность выращивание в «спецоперационное» время – корма для таких рыбных хозяйств везутся импортные, а сейчас приходится завозить их путем параллельного импорта, вот и ценник сразу возрастает. Странности в России с Камчатским крабом – он стоит огромный денег и многие его даже не попробуют в своей жизни, но на деле его переизбыток и можно было занижать цену в разы. Россияне могли бы и черную икру по чаще есть, ведь её родина – Россия, но увы, цена начинается от 50 тысяч рублей за маленькую баночку, а остальное всё на экспорт.

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