Приложение «СберБанка» перестало работать на IOS и Android в России

В настоящее время никак невозможно зайти в «СберБанк», он не работает даже через браузер, а операции через СМС недоступны.
При этом у клиентов появляется сообщение, что отсутствует соединение с интернетом и необходимо воспользоваться другой сетью.
Спустя некоторое время пользователей попросили подождать около 15 минут, чтобы они исправили ошибки в «СберБанк Онлайн». Расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.
«В настоящий момент часть наших клиентов могут испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства» - сообщили в пресс-службе Банка