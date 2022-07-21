Приложение «СберБанка» перестало работать на IOS и Android в России

Приложение «СберБанка» перестало работать на IOS и Android в России
Приложение «СберБанка» перестало работать на IOS и Android в России
Вчера, 16:54ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Жители России столкнулись с проблемой входа в приложение «СберБанк» с телефонов Android и IOS – выскакивает ошибка 60-01 или 01-05. Информацию Atas.info предоставили очевидцы.

В настоящее время никак невозможно зайти в «СберБанк», он не работает даже через браузер, а операции через СМС недоступны.

При этом у клиентов появляется сообщение, что отсутствует соединение с интернетом и необходимо воспользоваться другой сетью.

Спустя некоторое время пользователей попросили подождать около 15 минут, чтобы они исправили ошибки в «СберБанк Онлайн». Расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.

Фото:Коллаж Atas.info

«В настоящий момент часть наших клиентов могут испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства» - сообщили в пресс-службе Банка

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