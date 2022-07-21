"Я офицер советской армии": мэр Новосибирска отреагировал на твит депутата Пироговой

"Я офицер советской армии": мэр Новосибирска отреагировал на твит депутата Пироговой
"Я офицер советской армии": мэр Новосибирска отреагировал на твит депутата Пироговой
Вчера, 16:27ОбществоФото: Артем Шершнев
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что плохо относится к оскорблениям военнослужащих, поскольку служил в армии во времени СССР. Но предложил, чтобы оценку скандальной записи Хельги Пироговой дали ее коллеги-депутаты

Мэр Новосибирска достаточно сдержанно прокомментировал пост в Твиттере депутата Совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой, в котором она оскорбительно высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине.

"Я офицер советской армии, я служил в армии, я знаю, что это такое. Поэтому я плохо отношусь к любым негативным высказываниям в адрес нашей армии…Тем более, в адрес героев, которые защищали или защищают сейчас нашу родину или за ее пределами", - сказал Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг.

По словам главы муниципалитета, в первую очередь оценку действиям Пироговой должны дать ее коллеги-депутаты. Для этого у них есть все правовые возможности, подчеркнул Локоть.

Ранее депутат Хельга Пирогова в своих соцсетях опубликовала скандальный пост про погибших в спецоперации: "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали".

Этим заявлением возмутился зампредседателя Заксобрания Андрей Панферов. Он обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. После скандала депутат заявила, что ее слова вырвали из контекста, а сам вице-спикер является манипулятором. Хельга Пирогова уже удалила пост.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата.

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Что написала Хельга Пирогова о погибших военных
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