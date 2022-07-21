Женщина из Новосибирска хотела убрать татуировку «Собственность … » на лобке

Сергей Хребтов работает мастером по удалению татуировок лазером. Услуга по устранению рисунков пользуется большой популярностью. Однако тут могут возникнуть сложности.
Оказалось, что на интимных местах – лобке, сосках и подмышках полностью удалить тату почти невозможно. Это связано с тем, что там тонкая кожа. Проще эти рисунки осветлить, пишет Сиб.фм.
Чаще всего люди сначала бьют, а потом сводят тату с надписями: «Я люблю …», «имя + имя», «F.A.M.I.L.Y». Клиенты меньше всего избавляются от минималистических нейтральных тату, например узоров и сердечек. По словам мастера, самое нелепое, что он когда-либо сводил с тела, это была надпись «Собственность … (имя)».
Напомним, ранее новосибирские экологи набили тату SOS соколам, ради защиты от арабских шейхов. Их сделали на лапах и клювах соколов балобанов ради защиты от браконьеров из Арабских стран.