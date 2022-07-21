Женщина из Новосибирска хотела убрать татуировку «Собственность … » на лобке

Женщина из Новосибирска хотела убрать татуировку «Собственность … » на лобке
Женщина из Новосибирска хотела убрать татуировку «Собственность … » на лобке
Вчера, 10:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Miфото иллюстративное
Тату мастер из Новосибирска рассказал, какие татуировки сводят девушки чаще всего и какие рисунки полностью удалить почти невозможно.

Сергей Хребтов работает мастером по удалению татуировок лазером. Услуга по устранению рисунков пользуется большой популярностью. Однако тут могут возникнуть сложности.

Оказалось, что на интимных местах – лобке, сосках и подмышках полностью удалить тату почти невозможно. Это связано с тем, что там тонкая кожа. Проще эти рисунки осветлить, пишет Сиб.фм.

Чаще всего люди сначала бьют, а потом сводят тату с надписями: «Я люблю …», «имя + имя», «F.A.M.I.L.Y». Клиенты меньше всего избавляются от минималистических нейтральных тату, например узоров и сердечек. По словам мастера, самое нелепое, что он когда-либо сводил с тела, это была надпись «Собственность … (имя)».

Напомним, ранее новосибирские экологи набили тату SOS соколам, ради защиты от арабских шейхов. Их сделали на лапах и клювах соколов балобанов ради защиты от браконьеров из Арабских стран.

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