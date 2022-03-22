Можно ли зайти в Facebook и Instagram после признания соцсетей экстремистскими

Можно ли зайти в Facebook и Instagram после признания соцсетей экстремистскими
Можно ли зайти в Facebook и Instagram после признания соцсетей экстремистскими
Сегодня, 08:05ОбществоФото: pixabay.com
Компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, признали как запрещённую в России организацию. Что может грозить российским пользователям популярных социальных сетей – в материале Atas.info.

Meta попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как разрешила владельцам аккаунтов публиковать посты с призывами к насилию против российских военных. Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием маркировать соцсети экстремисткой организацией.

На днях, 21 марта 2022 года, стало известно, что Тверской суд Москвы признал Facebook и Instagram экстремисткой. Теперь их удалят из реестра социальных сетей в России. При этом владельцев аккаунта, которые продолжают вести активность в приложениях через VPN, ждёт административная или даже уголовная ответственность.

Можно ли пользоваться Facebook и Instagram сейчас

Пользоваться социальными сетями не запрещено месяц. Ответственность наступит только после публикации этой информации на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

Пользователей Instagram в России до блокировки насчитывалось около 70 миллионов человек. Каждый день в «реки» мессенджера попадали посты о жизни знаменитостей, новости, мемы с котятами. Можно предположить, что подобные публикации не будут считаться правонарушением. А вот за призывы к насилию, посты навеянные темой геноцида – будет грозить уголовное или административное наказание.

Что грозит владельцам аккаунтов, если Meta признают экстремистской организацией

Под запретом для пользователей будет «репост» - передача ссылок на другие посты и профили. Правоохранители могут расценить подобное как участие в экстремистской деятельности: статья 282.2 УК РФ штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы от 2 до 8 лет.

Нарушителями так же автоматически рискуют стать акционеры Meta в России. На решение этого вопроса им выделят месяц. Кроме того, запретят использовать иконки и логотипы приложений на майках, в интернете, на сайте и т.д. – иное это будет считаться распространением экстремистской символики. По части 1 статьи 20.3 КоАП – подобное является пропагандой ненависти и вражды, действия влекут штраф до 20 тысячи рублей, либо арест до 15 суток. Для юр.лиц – штраф до полумиллиона рублей.

Российская альтернатива Instagram

Напомним, Instagram заблокировали в России 11 марта 2022 года. Многие блогеры и обычные пользователи социальной сети массово перешли в Telegram. При этом большая часть продолжила пользоваться мессенджером через ВПН-сервисы.

В рамках борьбы с запрещёнными приложениями Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы. Под удар попали уже около 20 из них.

Россиянам при этом предоставили альтернативу – аналог Инстаграм под названием «Россграм». Его уже готовят к запуску 28 на платформах Android и IOS марта 2022 года.

Разработчики сообщали, что новая социальная сеть будет не хуже популярной импортной - ожидается практически идентичный функционал. Как оказалось, россиянам пришла по душе идея с отечественным приложением. Вокруг него уже собрались толпы фанатов, которые ждут открытия.

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