Полугодовалого чихуахуа спасли от облысения новосибирские ветеринары

Эти клещи живут в волосяных луковицах или в сальных железах у животных. Стоит отметить, что наличие таких "паразитов" является нормой. Они попадают в кожу щенка с самого рождения от матери. Однако при снижении иммунитета клещи начинают размножаться. Вследствие чего волосы у собаки отмирают и появляются лысые пятна.