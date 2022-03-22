Полугодовалого чихуахуа спасли от облысения новосибирские ветеринары

Полугодовалого чихуахуа спасли от облысения новосибирские ветеринары
Полугодовалого чихуахуа спасли от облысения новосибирские ветеринары
Сегодня, 05:03ОбществоФото: ВК/ ветклиника "Бэст"
После снижения иммунитета, на теле животного начали размножаться клещи.

Ветеринарам из Новосибирска удалось спасти маленького чихуахуа от облысения. Об этом рассказали в клинике «БЭСТ».

Медики вылечили полугодовалого щенка от ювенильного демодекоза. Из-за болезни у собаки образовалось большое лысое пятно. По словам ветеринаров, демодекоз появляется из-за атаки организма клещами «demodex» после снижения иммунитета.

«Эти микроскопические клещи начинают размножаться в волосяных луковицах и их придатках, что приводит к поражению кожи и потере шерсти», — уточнили ветеринары.

Эти клещи живут в волосяных луковицах или в сальных железах у животных. Стоит отметить, что наличие таких "паразитов" является нормой. Они попадают в кожу щенка с самого рождения от матери. Однако при снижении иммунитета клещи начинают размножаться. Вследствие чего волосы у собаки отмирают и появляются лысые пятна.

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