Полугодовалого чихуахуа спасли от облысения новосибирские ветеринары

Ветеринарам из Новосибирска удалось спасти маленького чихуахуа от облысения. Об этом рассказали в клинике «БЭСТ».
Медики вылечили полугодовалого щенка от ювенильного демодекоза. Из-за болезни у собаки образовалось большое лысое пятно. По словам ветеринаров, демодекоз появляется из-за атаки организма клещами «demodex» после снижения иммунитета.
«Эти микроскопические клещи начинают размножаться в волосяных луковицах и их придатках, что приводит к поражению кожи и потере шерсти», — уточнили ветеринары.
Эти клещи живут в волосяных луковицах или в сальных железах у животных. Стоит отметить, что наличие таких "паразитов" является нормой. Они попадают в кожу щенка с самого рождения от матери. Однако при снижении иммунитета клещи начинают размножаться. Вследствие чего волосы у собаки отмирают и появляются лысые пятна.