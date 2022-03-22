Все 23 выплаты семьям в Новосибирской области - полный список

Татьяна Мальцева напомнила, что с начала года возможности капитала расширили. Теперь на эти деньги разрешено покупать товары для бизнеса и первой необходимости, автомобиль, недвижимость. Также можно тратить сертификат на оздоровление ребёнка или родителя, откладывать на образование.