Губернатор НСО проверил запасы лекарств в аптеках Доволенского района

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил цены и запасы лекарств в аптеках Доволенского района в ходе рабочей поездки 22 апреля. Он убедился, что ажиотажный спрос на препараты упал.
Внезапную инспекцию по аптечным сетям Доволенского района устроил глава региона в пятницу, 22 апреля. Видео попало в социальные сети.
Фармацевты рассказали Андрею Травникову, что спрос на лекарства уже снизился, запасы препаратов есть на складах. При этом не утаили повышение цен на 10%.
«Это не мы так решили. Везде выросли оптовые цены. Если стоимость человека не устраивает, либо лекарства нет в наличии мы предлагаем российские аналоги», - ответила губернатору сотрудница одной из местных аптек.
Также глава региона побывал на продуктовом рынке Доволенского района, где продавцы пожаловались на слабые продажи из-за высоких цен.