Губернатор НСО проверил запасы лекарств в аптеках Доволенского района

Губернатор НСО проверил запасы лекарств в аптеках Доволенского района
Губернатор НСО проверил запасы лекарств в аптеках Доволенского района
Сегодня, 13:23ОбществоФото: фрагмент видео
Глава региона убедился, что ажиотажный спрос на аптечные препараты снизился.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил цены и запасы лекарств в аптеках Доволенского района в ходе рабочей поездки 22 апреля. Он убедился, что ажиотажный спрос на препараты упал.

Внезапную инспекцию по аптечным сетям Доволенского района устроил глава региона в пятницу, 22 апреля. Видео попало в социальные сети.

Фармацевты рассказали Андрею Травникову, что спрос на лекарства уже снизился, запасы препаратов есть на складах. При этом не утаили повышение цен на 10%.

«Это не мы так решили. Везде выросли оптовые цены. Если стоимость человека не устраивает, либо лекарства нет в наличии мы предлагаем российские аналоги», - ответила губернатору сотрудница одной из местных аптек.

Также глава региона побывал на продуктовом рынке Доволенского района, где продавцы пожаловались на слабые продажи из-за высоких цен.

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