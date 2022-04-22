Недружественные России страны – куда не надо лететь на майские праздники 2022

Куда не стоит лететь на майские праздники туристам из России по политическим причинам – список из 48 недружественных стран

Российские власти в марте утвердили список из 48 недружественных стран РФ – туда вошли те, которые совершают в отношении россиян недружественные действия. В связи с этим Atas.info подготовил такой список. Куда лучше не лететь на майские праздники – в материале Atas.info. Беженцы из Украины в последнее время доставляют много проблем русским туристам из-за политической ситуации между странами – они бьют путешественников из РФ или устраивают конфликты. Боевые действия на Украине 22 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации Переехавший в Германию на ПМЖ экс-новосибирец Николай Фишер рассказывал Atas.info, что украинцы думали, что Германия – это рай. А на деле их заставили готовить, убираться. На многих улицах развешаны украинские флаги, по которым можно определять место жительства беженцев и проходить мимо, ведь иначе можно нарваться на оскорбления. «Украинцы очень враждебно настроены на русских сейчас, кто живёт в Германии. Могут испортить имущество или затеять драку. Благо детей не трогают, по крайне мере в некоторых школах – там царит толерантность. Учителя если видят конфликт, стараются его пресекать», - говорил собеседник редакции. Подобная ситуация происходит и в курортных местах, например, в Турции – некоторые Telegram-каналы уже публиковали видеоролики, как украинцы сами провоцируют конфликты, оскорбляют и даже пытаются избивать русских (а кто-то говорит, что уже были случаи жестокого избиения). Список 48 недружественных стран, куда лучше не приезжать русским, по алфавиту: Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань (Китай), Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. Напомним, что российские власти разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter