Недружественные России страны – куда не надо лететь на майские праздники 2022

Российские власти в марте утвердили список из 48 недружественных стран РФ – туда вошли те, которые совершают в отношении россиян недружественные действия. В связи с этим Atas.info подготовил такой список. Куда лучше не лететь на майские праздники – в материале Atas.info.
Беженцы из Украины в последнее время доставляют много проблем русским туристам из-за политической ситуации между странами – они бьют путешественников из РФ или устраивают конфликты.
Переехавший в Германию на ПМЖ экс-новосибирец Николай Фишер рассказывал Atas.info, что украинцы думали, что Германия – это рай. А на деле их заставили готовить, убираться. На многих улицах развешаны украинские флаги, по которым можно определять место жительства беженцев и проходить мимо, ведь иначе можно нарваться на оскорбления.
«Украинцы очень враждебно настроены на русских сейчас, кто живёт в Германии. Могут испортить имущество или затеять драку. Благо детей не трогают, по крайне мере в некоторых школах – там царит толерантность. Учителя если видят конфликт, стараются его пресекать», - говорил собеседник редакции.
Подобная ситуация происходит и в курортных местах, например, в Турции – некоторые Telegram-каналы уже публиковали видеоролики, как украинцы сами провоцируют конфликты, оскорбляют и даже пытаются избивать русских (а кто-то говорит, что уже были случаи жестокого избиения).
Список 48 недружественных стран, куда лучше не приезжать русским, по алфавиту:
Напомним, что российские власти разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран.