Новосибирская полиция разместит социальную рекламу на ТВ за 7,7 млн рублей

Новосибирская полиция разместит социальную рекламу на ТВ за 7,7 млн рублей
Новосибирская полиция разместит социальную рекламу на ТВ за 7,7 млн рублей
Сегодня, 19:13ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Финансирование на размещение роликов по телевизору осуществляется из федерального бюджета

ГУ МВД России по Новосибирской области открыло электронный аукцион на размещение видеороликов социальной рекламы за сумму в 7,7 млн рублей.

По данным сайта госзакупок, ведомство планирует потратить 7 753 000 тысячи рублей на размещение видеороликов социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала либо на региональном телеканале.

Телеканал, который выиграет в аукционе, должен будет показывать на территории Новосибирской области видеоролики не менее пяти раз в сутки – хронометражи составляют от 15 до 30 секунд.

Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Срок исполнения контракта до 30 декабря 2022 года, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения сторонами.

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