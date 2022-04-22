Новосибирская полиция разместит социальную рекламу на ТВ за 7,7 млн рублей

ГУ МВД России по Новосибирской области открыло электронный аукцион на размещение видеороликов социальной рекламы за сумму в 7,7 млн рублей.
По данным сайта госзакупок, ведомство планирует потратить 7 753 000 тысячи рублей на размещение видеороликов социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала либо на региональном телеканале.
Телеканал, который выиграет в аукционе, должен будет показывать на территории Новосибирской области видеоролики не менее пяти раз в сутки – хронометражи составляют от 15 до 30 секунд.
Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Срок исполнения контракта до 30 декабря 2022 года, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения сторонами.