Росгвардеец поймал избивающего прохожих палкой дебошира в Новосибирске

В Новосибирске прапорщик Росгвардии Дмитрий Давыдов задержал мужчину, который кидался с деревянной палкой на прохожих. О его героическом поступке рассказали очевидцы в социальных сетях.
Боец гвардии, проезжая на машине по улице Кропоткина, заметил во дворе жилого дома странную картину – некий мужчина избивал палкой людей. Также дебошир ею размахивал, крича на женщин и детей.
Прапорщик Дмитрий Давыдов остановился и погнался за агрессором. После недолгой погони, мужчина был повален на землю и задержан брючным ремнем.
«Военнослужащий Дмитрий Давыдов возвращался домой вечером на автомобиле и вне служебного времени заметил этот инцидент. Вмешался и совершил такой маленький подвиг. Подобные случаи в наших профессиональных рядах уже были. Будет ли похвала или награда за этот поступок решит руководство», - рассказали Atas.info в Управлении Сибирского округа Росгвардии.
История кончилась тем, что Дмитрий вызвал коллег из вневедомственной охраны на место. Они увезли буйного сибиряка в отдел полиции.