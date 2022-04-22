Росгвардеец поймал избивающего прохожих палкой дебошира в Новосибирске

«Военнослужащий Дмитрий Давыдов возвращался домой вечером на автомобиле и вне служебного времени заметил этот инцидент. Вмешался и совершил такой маленький подвиг. Подобные случаи в наших профессиональных рядах уже были. Будет ли похвала или награда за этот поступок решит руководство», - рассказали Atas.info в Управлении Сибирского округа Росгвардии.