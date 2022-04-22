Росгвардеец поймал избивающего прохожих палкой дебошира в Новосибирске

Росгвардеец поймал избивающего прохожих палкой дебошира в Новосибирске
Росгвардеец поймал избивающего прохожих палкой дебошира в Новосибирске
Сегодня, 17:07ОбществоФото: Пресс-служба Росгвардии
Инцидент произошел на глазах у военного Росгвардии, когда он ехал со службы домой.

В Новосибирске прапорщик Росгвардии Дмитрий Давыдов задержал мужчину, который кидался с деревянной палкой на прохожих. О его героическом поступке рассказали очевидцы в социальных сетях.

Боец гвардии, проезжая на машине по улице Кропоткина, заметил во дворе жилого дома странную картину – некий мужчина избивал палкой людей. Также дебошир ею размахивал, крича на женщин и детей.

Прапорщик Дмитрий Давыдов остановился и погнался за агрессором. После недолгой погони, мужчина был повален на землю и задержан брючным ремнем.

«Военнослужащий Дмитрий Давыдов возвращался домой вечером на автомобиле и вне служебного времени заметил этот инцидент. Вмешался и совершил такой маленький подвиг. Подобные случаи в наших профессиональных рядах уже были. Будет ли похвала или награда за этот поступок решит руководство», - рассказали Atas.info в Управлении Сибирского округа Росгвардии.

История кончилась тем, что Дмитрий вызвал коллег из вневедомственной охраны на место. Они увезли буйного сибиряка в отдел полиции.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы