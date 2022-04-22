«Тайга.Инфо живет за счет бомжей»: Политтехнолог жестко высказался о сибирском СМИ

В издании напомнили политтехнологу, что в народе принято говорить «бездомные», а не «бомжи» - он выразился грубо не только в отношении СМИ

Политический технолог Андрей Трошкин заявил, что заблокированное Роскомнадзором издание «Тайга.Инфо» живет за счет донатов, собранных с городских бомжей и «подкармливающих» партнеров. Об этом сообщило издание в своем Telegram-канале. «В новосибирской медиатусовке только и разговоров – на какие шиши продолжает существовать заблокированный за укрфейки антироссийский сайт Тайга.инфо. Кроме, конечно, донатов, собранных для городских бомжей», - говорится в посте Telegram-канала «Политика.Today». В посте указано, что удалось узнать партнеров в разделе Новостей компаний - якобы подкармливают издание деньгами СГК и принадлежащий ей ЭЛСИБ, АО «РЭС», управляемая РусГидро ПАО «Богучанская ГЭС», Альфа-Банк, Банк «Открытие» и «Клуб директоров». «Зачем указанные организации финансируют информационную помойку с нулевым трафиком, и знают ли об этом акционеры, или это игры в откаты их пиарщиков – вот интересный вопрос», - написано в публикации. В издании «Тайга.Инфо» ответили на пост с благодарностью Андрею Трошкину, что после его действий становится только больше партнеров. «Персональное спасибо за этот пост политтехнологу Андрею Трошкину и тем, кто ему платит. Сегодня у нас стало ещё больше партнёров. Кстати, во всем цивилизованном мире давно говорят «бездомные», а не «бомжи», - написало издание в своем Telegram-канале. Главными партнерами назвали читателей. С помощью них «Тайга.Инфо» еще продолжает работать. Поддержать издание можно с помощью донатов. Ранее директор новосибирского издания «Тайга.Инфо» Виктор Чистяков рассказал Atas.info о планах редакции после блокировки сайта Роскомнадзором из-за материала о спецоперации на Украине. Он отмечал, что работа у них продолжается в прежнем темпе, а ушел только главный редактор Василий Волнухин.

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