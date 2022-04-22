«Тайга.Инфо живет за счет бомжей»: Политтехнолог жестко высказался о сибирском СМИ

«Тайга.Инфо живет за счет бомжей»: Политтехнолог жестко высказался о сибирском СМИ
«Тайга.Инфо живет за счет бомжей»: Политтехнолог жестко высказался о сибирском СМИ
Сегодня, 13:59ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В издании напомнили политтехнологу, что в народе принято говорить «бездомные», а не «бомжи» - он выразился грубо не только в отношении СМИ

Политический технолог Андрей Трошкин заявил, что заблокированное Роскомнадзором издание «Тайга.Инфо» живет за счет донатов, собранных с городских бомжей и «подкармливающих» партнеров. Об этом сообщило издание в своем Telegram-канале.

«В новосибирской медиатусовке только и разговоров – на какие шиши продолжает существовать заблокированный за укрфейки антироссийский сайт Тайга.инфо. Кроме, конечно, донатов, собранных для городских бомжей», - говорится в посте Telegram-канала «Политика.Today».

В посте указано, что удалось узнать партнеров в разделе Новостей компаний - якобы подкармливают издание деньгами СГК и принадлежащий ей ЭЛСИБ, АО «РЭС», управляемая РусГидро ПАО «Богучанская ГЭС», Альфа-Банк, Банк «Открытие» и «Клуб директоров».

«Зачем указанные организации финансируют информационную помойку с нулевым трафиком, и знают ли об этом акционеры, или это игры в откаты их пиарщиков – вот интересный вопрос», - написано в публикации.

В издании «Тайга.Инфо» ответили на пост с благодарностью Андрею Трошкину, что после его действий становится только больше партнеров.

«Персональное спасибо за этот пост политтехнологу Андрею Трошкину и тем, кто ему платит. Сегодня у нас стало ещё больше партнёров. Кстати, во всем цивилизованном мире давно говорят «бездомные», а не «бомжи», - написало издание в своем Telegram-канале.

Главными партнерами назвали читателей. С помощью них «Тайга.Инфо» еще продолжает работать. Поддержать издание можно с помощью донатов.

Ранее директор новосибирского издания «Тайга.Инфо» Виктор Чистяков рассказал Atas.info о планах редакции после блокировки сайта Роскомнадзором из-за материала о спецоперации на Украине. Он отмечал, что работа у них продолжается в прежнем темпе, а ушел только главный редактор Василий Волнухин.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы