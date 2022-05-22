Оспа обезьян в Новосибирске: возможность появления, симптомы и чем опасна

Африканская оспа обезьян добралась до богатых стран – это заболевание уже есть в США и других странах Европы. Каковы риски появления этого вируса в Новосибирске или всей России, чем заболевание опасно – в материале Atas.info.

Оспа обезьян появилась у обезьян в 1958 году – это ортопоксвирус, который бывает 12 типов, но тот, что действует в мире сейчас – опаснее всех остальных и намного заразнее. Передается вирус обычным способом – от животного к человеку, если тот затронет слизистые оболочки или кровь. Сейчас все изменилось и теперь возможна передача от человека к человеку – эти показатели уже достигли 92 случаев заражения в 12 странах мира. Врач аллерголог-иммунолог и завкафедрой микробиологии НИУ «БелГУ» Ксения Бочарова рассказала bel.ru, что в настоящее время заразиться можно воздушно-капельным путем или просто прикоснувшись к предмету, который до этого трогал зараженный. Также возможно получить заболевание от слюны, мочи, крови и других биологических жидкостей. Если заболевание сильно распространится, то фермеров будут еще больше контролировать, потому что высоки риски заражения от мяса. Известно, что вирус может передаваться и половым путем, а больше всего это касается геев, потому что их вид секса намного травматичнее, а сперма в кровь опасна для передачи почти любого вируса. Вирусолог Сергей Нетесов сообщил Сибкрай.ru, что распространения оспы обезьян в Новосибирске и РФ не будет, ведь наши туристы не летают в Нигерию и подобные места – наши больше любят Турцию или Бали. Да и к тому же заболеваемость этим вирусом намного ниже, чем у COVID-19, а также уже разработана вакцина. Симптомы оспы обезьян: повышенная температура тела;

головная боль;

боли в мышцах;

лихорадка;

тошнота и рвота;

сыпь;

тахикардия. Высыпания могут появиться уже через один или три дня после начала лихорадки – это легко заметить, потому что чаще всего такое явление на лице, но бывает и на ладонях и ступнях, а также во рту, на половых органах. При этом сыпь будет не обычная, а пузыристая с жидкостью. При этом инкубационный период очень долгий – от 5 до 14 дней. Поэтому человек может долго даже не подозревать, что он болен. Смерть от оспы обезьян возможна в от 1 до 11% случаях. Стоит отметить, что новосибирские ученые в короткие сроки разработали систему для тестирования, чтобы определять, болеет ли человек оспой обезьян.

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