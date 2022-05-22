Случку собак у детского сада устроили хозяева животных в Новосибирске

Случку собак у детского сада устроили хозяева животных в Новосибирске
Случку собак у детского сада устроили хозяева животных в Новосибирске
Сегодня, 13:30ОбществоФото: Инцидент Новосибирск
Жительница Новосибирска возмутилась поведением хозяев, которые устроили случку собак рядом с детским садом.

Инцидент произошел в субботу, 21 мая на улице Михаила Немыткина на Родниках. Прямо напротив детсада №77 владельцы собак решили устроить интимный вечер своим питомцам. По словам женщины, которая опубликовала пост в соцсетях, на просьбы прекратить совершать случку хозяева отвечали в грубой форме.

При этом многие новосибирцы под постом в комментариях считают, что ничего в происходящем они плохого не видят. Наоборот, это был вечер, людей не было, и детский сад уже не работал, а автору посту «нечем заняться».

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