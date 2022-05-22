Список погибших военных в Новосибирской области

Кирилл Пичкалёв родился в 2002 году. С 2016 он жил в селе Камышено. В 2020 году его призвали в армию, и Кирилл решил служить дальше по контракту. 28 апреля военный был тяжело ранен и доставлен в Московский госпиталь. Спустя несколько дней, 8 мая молодой человек скончался. Ему было всего 19 лет.