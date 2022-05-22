Список погибших военных в Новосибирской области

Даниил Курин родился в посёлке городского типа – Колывань. Он являлся выпускником Новосибирского высшего военного командного училища. Его Даниил окончил в 2021 году. После своего выпуска подписал контракт на службу и отправился в военную часть в Кабардино-Балкарии. Молодой разведчик погиб на Украине 3 марта 2022 года. Прощальная церемония в родном посёлке состоялась 11 марта.
Родился майор в селе Пономарёвка Новосибирской области. Виктор Максимчук окончил Новосибирское высшее военное командное училище, затем переехал в Краснодарский край. Уроженец Новосибирской области служил в спецназе. 44-летний майор погиб под Мариуполем 7 марта 2022 года. Мужчину похоронили в станице Саратовской, находящейся в Краснодарском крае. У Виктора остались жена, сын и внуки.
Родился Константин Рыжичинский в селе Заковряжино. После срочной службы в армии он принял решение остаться и служить по контракту, так как с детства мечтал стать военным. Он служил в десантных войсках. 22-летний ефрейтор погиб на Донбассе, проявив мужество и отвагу. В последний путь бойца проводили 10 марта.
Новосибирец Игорь С. погиб на Украине в 20-х числах февраля. В марте его похоронили на Гусинобродском кладбище в «воинском квартале». Более подробной информации о погибшем – нет.
Никита Сухих родился в 2000 году. С четвертого класса проживал в Кировском районе Новосибирска. Учителя школы №91 помнят Никиту, как хорошего и порядочного парня. Похоронили молодого человека 14 апреля.
Федор Панюков родился в 1996 году в Академгородке. Он с детства мечтал поступить в военное училище, но не прошел отбор. Молодой человек окончил НГПУ, а после ушел в армию, где и подписал контракт. С 2006 года состоял в организации «Потешные полки» - его хотели сделать руководителем после службы. 21 апреля Федор Панюков погиб.
Сергей Котельников являлся выпускником Омского кадетского военного корпуса в 2004 году. После этого майор учился в НВВКУ, а выпустился уже в 2009 году. В спецоперации мужчина погиб в мае, а похороны прошли 14 числа.
36-летний сержант Сергей Сивидов жил в Ордынском районе. В 2005 году подписал контракт в ВС и начал служить в городе Алейск в Алтайском крае. Последние пять лет карьеры Сергей Сивидов посвятил 45-й мотострелковой дивизии, затем дослужился до сержанта. Он скончался 26 февраля во время исполнения долга в Чернигове. 11 марта его похоронили в родном селе. У мужчины остались жена и двое детей.
Борис Веселов родился в 1995 году в Ордынском районе. В 2015 году его призвали в армию, а после Борис подписал контракт. Молодой человек погиб на Украине в возрасте 26 лет. Ефрейтор был старшим разведчиком-снайпером. Прощание с ним состоялось 6 мая. У парня осталась супруга.
Александр Ильин был уроженцем из Усть-Таркского района села Щербаки. Несколько лет назад военный переехал в Кемеровскую область – в Юргу. Он погиб 1 марта в возрасте 41 года в городе Рудня под Киевом. Капитана наградили орденом Мужества посмертно. У мужчины остались жена и четыре ребенка.
Кирилл Пичкалёв родился в 2002 году. С 2016 он жил в селе Камышено. В 2020 году его призвали в армию, и Кирилл решил служить дальше по контракту. 28 апреля военный был тяжело ранен и доставлен в Московский госпиталь. Спустя несколько дней, 8 мая молодой человек скончался. Ему было всего 19 лет.
Камиль Хабибназаров родился в декабре 2000 года в Новосибирске. Он учился в техникуме геодезии и картографии. Как рассказали в группе «Новосибирские татары», молодой человек любил свою культуру и продвигал ее в массы. После окончания учебы Камиль пошел в армию, а далее подписал контракт. 31 марта новосибирец погиб. Похоронили военного 11 апреля в «воинском квартале» Гусинобродского кладбища.
Андрей Шкулепов родился в городе Болотном Новосибирской области. Он проходил военную службу по контракту в рядах мотострелковой бригады, расположенной в городе Юрга Кемеровской области. Похоронили мужчину 17 марта в родном городе. У погибшего остались молодая жена и маленькая дочь. Также Андрей награжден посмертно Орденом Мужества.
Егор Дмитриев родился в 2000 году в селе Шахты Тогучинского района. Он пошел учиться в Новосибирский электромеханический колледж. В июле 2020 года Егора призвали на срочную службу в инженерные войска. После прохождения службы солдат остался служить по контракту в городе Ишиме Тюменской области. Известие о гибели молодого человека появилось 14 марта.
Андрей Долгошеев родился в 1995 году в Тогучине. В 2018 году окончил НВВКУ, а в 2021 году Андрея наградили медалью «За участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе». В начале 2022 года отправился на спецоперацию в Украине, где и погиб 22 апреля. Прощание со старшим лейтенантом прошло 1 мая.
Владислав Непряхин окончил 9 классов в рабочем поселке Чик. Затем поступил в Новосибирский колледж питания и сервиса, а в 2020 году был призван на срочную службу в Амурскую область. По окончанию срочной службы заключил контракт в ВС РФ. 18 марта Владислав погиб на территории Украины при выполнении долга.
Лейтенант родился в Искитиме 25 февраля в 1998 году. Он окончил школу №1 и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. После его окончания отправился на Украину. 22 марта офицера похоронили в родном городе.
Виктор Манин родился в Искитимском районе. 7 марта он трагически погиб. О трагедии стало известно из публикации в группе Вконтакте средней школы села Старый Искитим, где ранее учился военнослужащий. Виктор ранее был в горячих точках Дагестана и Сирии. Похороны военного состоялись 29 марта в Искитиме. У мужчины остались жена и маленькая годовалая дочь.
Сергей Соколов родился в Краснозерском районе станции Зубково. После окончалния 9-ти классов он поступил в колледж на профессию агроном в Доволенском районе. Служить по контракту он отправился в начале 2022 года. 21-летний военный погиб 16 марта при выполнении долга. Прощание состоялось 24 марта.
Сергей родился в городе Купино 17 мая 2001 года. В 2006 году семья переехала в село Морозовка Карасукского района, там же Сергей окончил школу и поступил в Новосибирский станкостроительный колледж. В июне 2021 года его призвали в армию. Сергей был водителем-механиком танка. 27 февраля он погиб в возрасте 20-ти лет.
Житель Куйбышевского района Семен родился 24 сентября 1993 года. В 2013 Семён Нестеренко отправился на службу в спецназ ГРУ в Тамбове, там же остался служить по контракту. В 2014 году военный был в числе миротворцев по обеспечению порядка в Крыму. Имеет медаль «За возвращение Крыма». 28-летний снайпер, разведчик Семён Нестеренко погиб в ходе спецоперации 18 марта 2022 года. Попрощались с ефрейтором в городе Куйбышеве 25 марта.
Молодой человек родился в 1992 году в Казахстане. С 2013 года проходил службу по контракту, бывал в командировках в Сирии. В ходе проведения спецоперации ефрейтор погиб, прикрывая отход товарищей. 24 марта Андрея Гончара похоронили в посёлке Юный Ленинец в Новосибирском районе. У него остались жена и годовалый сын.
Иван Федосеев родился в 2001 году в Мошковском районе. 25 марта состоялось прощание с погибшим. В администрации района уточняли, что молодой человек погиб при выполнении воинского долга. 20-летний Иван был женат.
Семен Прощалыгин сознательно готовил себя к выбору будущей профессии. После лицея он отслужил срочную службу, затем поступил в НВВКУ и выпустился в 2021 году. Молодой человек погиб на Украине. Похороны военнослужащего из Бердска прошли 7 апреля.
Александр Фролов родился в 1995 году в семье военного в городе Бердск. Он мечтал стать военным и для этого проделывал много работы - занимался спортом, изучал историю, право и другое. Молодой офицер погиб 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации. Прощание состоялось 9 апреля в его родном городе.
Алексей Шишикин родился в 1979 году в Казахстане. Учился в Бердском радиотехническом училище. После армии проходил подготовку в учебном центре ракетных войск в Мирном. В звании старшего прапорщика, продолжил военную карьеру в Алтайском крае, служил в мотострелковых войсках. Алексея похоронили 16 апреля в Искитиме. Он посмертно награждён Орденом Мужества.
Алексей Конобеевский родился в 2002 году в Искитиме. Парень с самого детства мечтал стать военным. Еще в начальной школе начал заниматься в клубе МЧС, а в средней — присоединился к воспитанникам клубов «Союз ВДВ Голубые молнии» и «Патриоты России». Алексея похоронили в родном городе 17 апреля.
Александр Убушаев родился в 2000 году в Чановском районе. Молодому человеку был 21 год, когда он отправился участвовать в спецоперации. 27 февраля прапорщик вынес на себе раненого бойца и получил смертельное ранение. 20 апреля в рабочем поселке Чаны состоялось прощание с военнослужащим. Александр награждён орденом Мужества посмертно.
Андрей Шуваев родился в 1980 году и проживал в Чулыме. Он много лет отдал службе в госорганах – МВД, ГИБДД, а потом ушел в армию. Андрей награждён медалями «За воинскую доблесть», «За ратную доблесть», «Участнику боевых действий», «Участнику контртеррористической операции». Погиб военнослужащий 6 апреля в посёлке Светличное. Прощание с Андреем Шуваевым состоялось 25 апреля в родном городе. Погибшего посмертно наградили Орденом Мужества.
Сергей Ларин был родом из города Барабинска. Молодой человек окончил Куйбышевский политехнический колледж в 2021 году, а затем отправился служить. Он получил тяжелое ранение в боевых действиях. Похоронили 20-летнего Сергей 27 апреля в родном городе. Сергея посмертно представили к Ордену Мужества.
Александр Жовнер родился в 1996 году в селе Казахстана. В Бердск переехал в 2004 году. После школы хотел поступить в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2016 году пошел в армию, затем подписал контракт, параллельно учась в НГАУ. Также Александр участвовал в военной операции в Сирии. Награжден медалями: «Генерала армии Маргелова», «За воинскую доблесть» и «За службу в 24 отдельной бригаде специального назначения». Прощание с Александром состоялось 6 мая.
Антон Беляев родился в селе Гжатское в 1996 году. После окончания школы работал трактористом. В 2014 году Антона призвали в армию. Служил в инженерных войсках старшим механиком-водителем. По окончании срочной службы решил продолжить военную карьеру. Погиб молодой человек 22 апреля. У него остались жена и ребенок. Он представлен к ордену Мужества посмертно.
Святослав Миньков родился в 2000 году и проживал со своей семьей в Татарске Новосибирской области. Он окончил Татарский педагогический колледж и отправился на службу в армию. Далее молодой человек решил продолжить военную службу по контракту. 6 мая состоялось прощание со Святославом.
Артем Осипов родился в селе Кочневка Татарского района в 1995 году. 27-летний военнослужащий погиб на Украине. Прощание с Артемом состоялось 6 мая.
Иван Смердин проживал в селе Мамоново Маслянинского района. Ивану было 23 года, он проходил службу в одной из воинских частей, служил по контракту в звании младшего сержанта, старшим механиком – водителем танковой роты танкового батальона. Молодой человек погиб 28 апреля. Прощание состоялось 6 мая в родном селе.
Иван Семечков родился в 1987 году. Он окончил Камышинскую школу Купинского района. В 2005 году его призвали на службу в армию. После этого Иван работал трактористом в совхозе, а в 2010 году подписал контракт и служил в Юрге. 25 апреля военный погиб на Украине. У него остались жена и двое детей.
Дмитрий Пак родился в 1985 году в городе Чирчике Республики Узбекистан, а в 2003 году окончил Бердскую школу. Дмитрий являлся потомственным военным – его прадед и отец награждены разными медалями за заслуги перед Отечеством. В 2008 году военный окончил НВВКУ. За свою жизнь Дмитрий получил множество государственных наград. Прощание с Дмитрием Паком прошло 12 мая в Бердске. У него остались жена и дети.
Константин Краснов родился в 1999 году в Новосибирске. В 2021 году получил юридическое образование. С 2018 года был солдатом, а именно химиком-разведчиком. В 2020 году заключил контракт и отправился в мотострелковый полк, а в марте 2023 года контрактная служба Константина должна была быть окончена. Новосибирец погиб 22 апреля, а прощание с ним состоялось 1 мая.
Руслан Сафаров родом из деревни Новокурупкаевка. Он обучался в колледже на физотделении – очень любил спорт. Но окончить учреждение он не успел, его призвали в армию, где он продолжил служить по контракту. Руслан был разведчиком водолазом разведывательной группы специального назначения. О его смерти стало известно 5 мая. Похороны прошли в его родной деревне. У военнослужащего осталась беременная супруга.
Дмитрий Пимшин родился 10 сентября 1998 года. После школы молодой человек пошел на службу в армию, далее – подписал контракт. В ходе специальной операции на Украине молодой человек погиб. Прощание с уроженцем Новосибирской области прошло 12 мая.
Иван Заика родился в селе Белоусовка Барабинского района. Майор участвовал в боевых действиях на Украине. Военнослужащий погиб 1 мая. У мужчины остались жена и дети. Обстоятельства гибели погибшего неизвестны.
Дмитрий Фролов родился в 1990 году в селе Ужаниха Чулымского района. Окончил Рязанское десантное училище. После чего в должности замкомроты по военно-политической работе парашютно-десантного полка служил в Костроме. Далее был направлен на службу в Донбасс. На территории Украины старший лейтенант погиб 21 апреля, а церемония прощания прошла 7 мая. По решению жены его похоронили в Омске.
Алексей Рожков родился в селе Кожевниково Барабинского района. После техникума младший сержант ушел в армию, а затем подписал контракт. Алексей похоронен 16 мая в городе Куйбышеве, откуда родом его мама. У военного остались жена и трое детей.
Олег Балаганский родился в поселке Барлакский Мошковского района. Близкие характеризовали его трудолюбивым и надежным товарищем. С детства Олег мечтал стать военным. Сначала он поступил в университет геосистем, но затем пошел в армию, где продолжил служить по контракту. Молодой человек погиб 12 мая, а прощание с Олегом прошло 19 мая.