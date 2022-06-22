Когда минута молчания 22 июня 2022 в День памяти и скорби – правила поведения

22 июня 2022 года в 12:15 по московскому времени во всех городах России пройдет акция – «Минута молчания». К этому часу важно отложить все дела и просто помолчать, вспомнив трагичные события во время Великой Отечественной войны.

Общероссийская акция – это в первую очередь символ вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем во время кровопролитной войны. Минута молчания символизирует напоминание всему миру об агрессии против нашей страны, а также несгибаемой воле и мужества нашего народа, пожарившем нам мирное небо над головой. 22 июня вся страна на минуту замолчит в знак почтения к жертвам войны. Ровно на 60 секунд прервется теле и радиовещание и остановится общественный транспорт. В Новосибирской области «Минута молчания» начнется в 16:15 по местному времени. Другие регионы ориентируются на свой часовой пояс по московскому времени (12:15). Чтобы стать участником акции, важно отложить все дела, суету,веселье и работу на минуту. Прервитесь от поездок на машине, оставьте в покое телефон и просто с миром помолчите. Наступившая тишина должна дать людям возможность осознать трагичность войны.

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