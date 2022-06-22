Кругосветный ультрамарафонец Руслан Шакин добежал до Новосибирска

Бегущий вокруг света с коляской спортсмен Руслан Шакин прибыл в Новосибирск 20 июня. Блог о своих путешествиях он ведет в Telegram-канале.

Марафонец рассказал подписчикам, что два дня назад добрался до столицы Сибири. К слову, ещё 5 июня он остановился в одном из районов Новосибирской области. «Уже бегу 259 дней и сегодня добежал до Новосибирска. Я так этого ждал», - написал Шакин. Сейчас в нашем мегаполисе он переводит дух, отдыхает. Общается с людьми и прогуливается по знаковым местам. Напомним, Руслан мечтает побить мировой рекорд. Он пробегает с коляской, в которой лежат его вещи, путь в 40 072 км до Японии – там будет финальная точка. Скоро он выдвинется в Кузбасс.

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