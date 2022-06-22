Мошкара атаковала Новосибирск: как с ней бороться и когда она исчезнет

На нашествие мошек жалуются новосибирцы. Насекомые роятся в воздухе и болезненно жалят горожан. В этом году количество кровососов не превысит средних значений, считают ученые. Однако ждать скорого исчезновения неприятного соседства не приходится

Мошка массово вылупилась из яиц и доставляет неприятности новосибирцам. Прогрев воды в реках способствовал процессу размножения и теперь тучи гнуса заполнили воздух. Срок жизни этих насекомых составляет около трех недель и около половины времени они находятся в поисках крови, которая нужна им для того, чтобы отложить яйца. Считается, что лучшее средство защиты от гнуса – различные резко пахнущие масла. На первом месте стоит масло цитронеллы, запах которой напоминает лимон. Эффективно помогают защититься от укусов масла эвкалипта, аниса и гвоздичное масло. И наконец, самое дешевое и распространенное средство – ванилин. Его можно разводить в воде, наполнить этим раствором пульверизатор и периодически обрызгивать открытые участки тела. Но лучше всего смешать кристаллы ванилина с нейтральным кремом и нанести на кожу в таком виде. Количество мошкары начнет сокращаться во второй декаде июля. В августе традиционно ожидается вторая волна мошки, но она будет не столь массовой.

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