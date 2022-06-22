Пешеходы ходят по дороге из-за строительства ЖК «Berlin» в Новосибирске

Журналисты Сиб.фм убедились в этом на своем опыте – информация очевидцев подтвердилась. Один рабочих заявил, что по другому они не могут работы проводить, а подъемный кран находится на их территории, поэтому не их и проблемы – «двигаться по дороге нужно аккуратно», - такой совет он дал.