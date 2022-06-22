Пешеходы ходят по дороге из-за строительства ЖК «Berlin» в Новосибирске

Пешеходы ходят по дороге из-за строительства ЖК «Berlin» в Новосибирске
Пешеходы ходят по дороге из-за строительства ЖК «Berlin» в Новосибирске
Вчера, 17:39ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Строители жилищного комплекса «Berlin» в Заельцовском районе Новосибирска перекрыли единственный тротуар и вынудили пешеходов ходить по автомобильной дороге.

Здание находится на перекрестке улиц Кавалерийской и Красный проспект, а тротуар находится вплотную к стройке – он является единственным выходом на центральную часть.

Людям пришлось обходить стройку на протяжении нескольких часов прямо по дороге, а автомобилям пришлось объезжать поток людей. Некоторые боялись ходить из-за того, что кран поднимал многотонные плиты прямо у них над головой.

Журналисты Сиб.фм убедились в этом на своем опыте – информация очевидцев подтвердилась. Один рабочих заявил, что по другому они не могут работы проводить, а подъемный кран находится на их территории, поэтому не их и проблемы – «двигаться по дороге нужно аккуратно», - такой совет он дал.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области пообещали рассмотреть эту ситуацию индивидуально. В ближайшее время на место выедет инспектор.

Стоит отметить, что руководство стройки жилого дома должно было сделать альтернативную пешеходную дорожку в безопасном месте, чтобы горожанам не приходилось ходить по проезжей части, ведь там может сбить машина, а также для того, чтобы кран не работал прямо над головами простых людей – нужна техника безопасности.

Материалы по теме:
строительство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы