Пешеходы ходят по дороге из-за строительства ЖК «Berlin» в Новосибирске

Здание находится на перекрестке улиц Кавалерийской и Красный проспект, а тротуар находится вплотную к стройке – он является единственным выходом на центральную часть.
Людям пришлось обходить стройку на протяжении нескольких часов прямо по дороге, а автомобилям пришлось объезжать поток людей. Некоторые боялись ходить из-за того, что кран поднимал многотонные плиты прямо у них над головой.
Журналисты Сиб.фм убедились в этом на своем опыте – информация очевидцев подтвердилась. Один рабочих заявил, что по другому они не могут работы проводить, а подъемный кран находится на их территории, поэтому не их и проблемы – «двигаться по дороге нужно аккуратно», - такой совет он дал.
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области пообещали рассмотреть эту ситуацию индивидуально. В ближайшее время на место выедет инспектор.
Стоит отметить, что руководство стройки жилого дома должно было сделать альтернативную пешеходную дорожку в безопасном месте, чтобы горожанам не приходилось ходить по проезжей части, ведь там может сбить машина, а также для того, чтобы кран не работал прямо над головами простых людей – нужна техника безопасности.