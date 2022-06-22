Страшный ливень обрушился на Новосибирск

Жара в городе сменилась обильными осадками – в 21:00 начался сильный ливень и затопил большинство тротуаров и дорог, которые не оборудованы ливневками. Однако многие горожане рады тому, что им наконец-то удалось подышать свежим воздухом и охладиться.
В настоящее время ливень уже закончился и продолжил идти небольшой «грибной» дождик, а небо так и затянуто тучами.
Стоит отметить, что в пятницу и выходные синоптики также прогнозируют дождь, но он уже будет не такой интенсивный. Благодаря ему в новосибирских лесах начнут появляться грибы и ягоды.