ТОП-5 веломаршрутов в Новосибирске и окрестностях: описание и расстояние

Стартуем возле парковки зоопарка, двигаемся вглубь по аллее Ботсада, которую разделяет клумба посередине. По пути можно встретить бегающих по деревьям белок и многочисленные кормушки для них, при должном терпении и наличии запаса орехов их можно покормить. Далее попадаем на перекрёсток двух основных пешеходных "магистралей" городского Ботсада и на нём нужно будет повернуть налево. Двигаемся в коридоре из высоких сосен до тех пор, пока плавный поворот этой дороги направо не упрётся в железный забор. За ним поверните налево, на тропинку, которая следует вдоль этого забора. Через метров 200 начнётся спуск, при отсутствии навыка езды на велосипеде, лучше аккуратно спуститься пешком вниз и перейти бетонный мостик через реку Ельцовку и продолжить путь вверх по дороге.