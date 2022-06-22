ТОП-5 веломаршрутов в Новосибирске и окрестностях: описание и расстояние

Пять велосипедных маршрутов разной протяженности, от десятка до сотни километров, которые начинаются и заканчиваются в Новосибирске. Принцип выбора ниток движения – минимум городской среды и максимум природных пейзажей.
Пожалуй, это вариант станет наилучшим выбором для тех, кто изредка выбирается на велопрогулку и накручиванию километров в быстром темпе предпочитает неспешную поездку, совмещенную с приятной беседой и созерцанием окрестностей. Этот маршрут мы разберем максимально подробно.
Стартуем возле парковки зоопарка, двигаемся вглубь по аллее Ботсада, которую разделяет клумба посередине. По пути можно встретить бегающих по деревьям белок и многочисленные кормушки для них, при должном терпении и наличии запаса орехов их можно покормить. Далее попадаем на перекрёсток двух основных пешеходных "магистралей" городского Ботсада и на нём нужно будет повернуть налево. Двигаемся в коридоре из высоких сосен до тех пор, пока плавный поворот этой дороги направо не упрётся в железный забор. За ним поверните налево, на тропинку, которая следует вдоль этого забора. Через метров 200 начнётся спуск, при отсутствии навыка езды на велосипеде, лучше аккуратно спуститься пешком вниз и перейти бетонный мостик через реку Ельцовку и продолжить путь вверх по дороге.
В итоге вы окажетесь на перекрестке нескольких дорог. Прямо путь на лыжную базу "Локомотив". Там можно покататься по аккуратным асфальтированным дорожкам, спуститься к реке и отдохнуть. Вернуться от базы на улицу Жуковского, к месту старта, можно по дороге, которая проходит между частным сектором и оградой зоопарка. Расстояние 10-12 километров. Рельеф очень простой, практически с единственным спуском и подъемом.
Мы назвали его так, потому что начинается он от ТЭЦ-5. Фактически, это не какой-то конкретный маршрут, а очень популярный ареал катания, где можно провести приятный вечер после работы или накрутить добрую сотню километров в выходные, не уезжая далеко от города.
Если встать лицом к зданию ТЭЦ, то слева от градирен будет технологическая дорога. По ней огибаем производственные корпуса, перебираемся через железнодорожные пути. Двигаемся вправо, и через некоторое время перед нами окажется золоотвал. Тут можно дать волю фантазии: может быть, это пейзаж далекой планеты, а может, Земля, пережившая апокалипсис. Можно замутить шикарную фотосессию, главное, ни в коем случае не купаться в озере, чья голубая гладь так и манит окунуться. Под толщей воды сотни тонн шлака, содержащего десятки не самых дружелюбных к организму элементов таблицы Менделеева. После таких водных процедур может и кожа начать облазить. Впрочем, подойти близко к воде вам, скорее всего, не даст охрана.
Дальше все зависит от вашей фантазии и физической формы. Можно двинуться на юг, в сторону Новолугового и Барышево, можно на север, в сторону Раздольного. Всю эту область пересекают десятки полевых дорог, по которым можно закольцевать маршрут. Смартфон с любой системой навигации будет вам в помощь. Важно знать, что дорога будет состоять из постоянных спусков и подъемов. Рельеф интересный, но брать новичков, которые до этого дальше окрестностей своего дома не выезжали, мы вам не советуем.
Классический маршрут выходного дня, сочетающий речную прогулку на теплоходе и поездку по красивейшему сосновому бору на берегу Оби. В 8 утра в воскресенье от перрона Речного вокзала отходит теплоход вниз по реке, до пристани Седова Заимка. Билет можно купить непосредственно перед отправлением, стоимость 150 рублей. Стоит захватить с собой теплую кофту, речной ветер может оказаться прохладным. Если стало холодно, можно спуститься с палубы в теплый салон и любоваться красивыми видами оттуда. Время в пути около 2,5 часов.
После прибытия в пункт назначения начинаем движение в обратную сторону на двух колесах. Почти сразу около пристани начинается грунтовая дорога, которая ведет в сторону села Бибиха выше по реке. Нужно держаться как можно ближе к берегу и не пытаться уходить сильно влево, иначе вы попадете на разбитые пыльные дороги, которые придется делить с десятками машин дачников.
Далее поселок Зеленый Мыс, его лучше обогнуть слева, потом снова вернуться ближе к берегу и двигаться в направлении Красного Яра. Сразу после него делаем резкий поворот вправо и попадаем непосредственно на обрывистый берег Оби. Двигаемся до пересечения с Северным объездом. Основная часть маршрута закончена. В город можно вернуться или по асфальту Северного объезда, или пересечь дорогу и двигаться по грунтовке, начало которой идет параллельно трассе, до Кубовой и далее по городским дорогам. Протяженность около 50 км., без учета городской части. Рельеф простой.
Окрестности Академгородка - это бесчисленное множество веломаршрутов. Но мы предлагаем вам простую и понятную прогулку в самом центре сибирской науки. Начнем ее на пересечении Морского проспекта и Бердского шоссе.
Пересекаем трассу по надземному переходу, тропинка ведет нас вправо. Проезжаем в тоннеле под железнодорожными путями и снова направо. Метров через 100 принимаем чуть левее и уходим с асфальта в сосновый лес. Тропинка петляет вдоль берега водохранилища и в итоге приводит нас на пляж «Звезда». Тут можно искупаться и перекусить. Далее совершаем короткий бросок по бетонке Бердского тупика, пересекаем Бердское шоссе в районе гипермаркета "Гигант" и вновь углубляемся в сосновый лес, двигаясь в сторону Академгородка.
Пересекаем железную дорогу и оказываемся в так называемом Пироговском лесу. Большой лесной массив, ограниченный железной дорогой, проспектом Строителей, улицей Пирогова и Университетским проспектом пересечен множеством тропинок с небольшими подъемами и спусками и представляет собой идеальное место для длительной прогулки без удаления от цивилизации. Здесь вы можете встретить множество велосипедистов, которые с удовольствием поделятся с вами идеями, куда еще можно прокатиться. Например, в Ботсад к озеру, в котором живут утки. Протяженность маршрута 15-20 километров.
Если захотелось поработать педалями в полную силу, то вот идея поездки на два дня, к природному памятнику "Бердские скалы". На электричке доезжаем до Искитима. Если встать спиной к вокзалу, то перед нами будет улица Комсомольская, ведущая к выезду из города. Нам туда.
Асфальтовая дорога, постепенно поднимаясь, приведет к указателю, который сообщает, что съехав вправо на грунтовую дорогу, мы станем двигаться в направлении села Усть-Чём. Предстоит преодолеть около 30 километров, на которых будут встречаться затяжные спуски и подъемы. Местами ландшафт будет напоминать лунный. Это последствия добычи антрацита открытым способом. Самое время задуматься о бережном отношении к природе. В Усть-Чеме можно отдохнуть и перекусить около магазина. Рядом будет мост через Бердь. Нам туда, в направлении Легостаево.
Везде стоят указатели, заблудиться невозможно. В Легостаево вновь пересекаем Бердь и едем до деревни Старососедово. В деревне нужно отклониться от главной дороги и поехать влево. Предстоит затяжной подъем. И примерно через 8 километров мы на месте. Стоит потратить какое-то время на выбор места для стоянки. С высокого скалистого берега Берди открываются захватывающие дух виды. Мест, где поставить палатку достаточно. На следующее утро отправляемся обратно тем же маршрутом. Общая протяженность около 140 километров.