Жители Новосибирска начали ездить в кинотуры в Казахстан

В Новосибирске начали набирать популярность поездки в соседний Казахстан для просмотра голливудских фильмов в местных кинотеатрах, но удовольствие не из дешевых.

Жена известного новосибирского бизнесмена Алена К. рассказала BFM-Новосибирск, что она с детьми уже несколько раз ездила в кинотеатр в Алматы благодаря командировкам мужа. Там показывают все фильмы на русском языке. Новосибирские турфирмы подтвердили, что в последнее время люди действительно начали посещать кинотеатры при поездках в Казахстан и Узбекистан. Например, сейчас там показывают «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрендж: в мультивселенной безумия» и мультфильм – их ждали многие, но в России теперь посмотреть их невозможно. Эксперты отмечают и рост пиратского скачивания новинок кино – это находится в свободном доступе и любой может посмотреть любимый фильм у себя дома. При этом переводы почти все дублированные, несмотря на ограничение.

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