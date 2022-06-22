Жители Новосибирска смогут увидеть парад планет 24 июня

В небе над Новосибирском утром 24 июня можно будет увидеть парад планет – планеты Солнечной системы выстроятся в линию на одном участке неба. Информацию предоставили в Большом новосибирском планетарии.

Космическое явление будет видно в небе с 04:00 утра, 24 июня – это происходит очень редко, поэтому людям советуют не пропустить такое событие. Планеты – Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Уран и Венера выстроятся в очередном порядке в небе над городом, но лучше смотреть это за пределами городской среды, чтобы небо было чище. Однако некоторые планеты не получится посмотреть без телескопа, но часть из них будут видны и без специальных приборов. Происходит это событие уже на протяжении нескольких недель, но в этот раз красоту добавит Луна, которая встанет между Марсом и Венерой. При этом у желающих посмотреть будет не много времени – нужно не опаздывать.

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