800 тысяч штрафа за убийство лосихи и лосят заплатил экс-глава Убинского района Конюк

800 тысяч штрафа за убийство лосихи и лосят заплатил экс-глава Убинского района Конюк
800 тысяч штрафа за убийство лосихи и лосят заплатил экс-глава Убинского района Конюк
Вчера, 12:50ОбществоФото: Администрация Убинского района
Бывший глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк за сутки оплатил уголовный штраф – ему грозило реальное наказание до пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе УФССП по региону рассказали, что 53-летний браконьер из села Убинское оперативно погасил задолженность по уголовному делу. В ведомстве имя нарушителя не назвали, однако, по данным осведомлённых источников НГС, это экс-глава района Олег Конюк.

В декабре 2018 года его и других браконьеров осудили за незаконную охоту и убийство лосихи и двух лосят. Судебный процесс растянулся на пару лет. В итоге суд принял решение – всем троим назначить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Однако Олег Конюк затянул с оплатой, и исполнительные документы передали в ФССП для принудительного взыскания. После разговора с судебными приставами, экс-глава района выплатил сумму на следующий день.

Напомним, главу Убинского района Олега Конюка досрочно отстранили от должности по решению местных депутатов из-за незаконной охоты. Решение об отставке было принято в связи со вступлением в отношении Конюка в законную силу обвинительного приговора.

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