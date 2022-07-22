800 тысяч штрафа за убийство лосихи и лосят заплатил экс-глава Убинского района Конюк

В пресс-службе УФССП по региону рассказали, что 53-летний браконьер из села Убинское оперативно погасил задолженность по уголовному делу. В ведомстве имя нарушителя не назвали, однако, по данным осведомлённых источников НГС, это экс-глава района Олег Конюк.
В декабре 2018 года его и других браконьеров осудили за незаконную охоту и убийство лосихи и двух лосят. Судебный процесс растянулся на пару лет. В итоге суд принял решение – всем троим назначить штраф в размере 800 тысяч рублей.
Однако Олег Конюк затянул с оплатой, и исполнительные документы передали в ФССП для принудительного взыскания. После разговора с судебными приставами, экс-глава района выплатил сумму на следующий день.
Напомним, главу Убинского района Олега Конюка досрочно отстранили от должности по решению местных депутатов из-за незаконной охоты. Решение об отставке было принято в связи со вступлением в отношении Конюка в законную силу обвинительного приговора.