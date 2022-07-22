Касался ноги и вёл странный разговор: в Новосибирске педофил лез к детям в маршрутке

Неизвестный мужчина домогался до детей в новосибирской маршрутке

В Первомайском районе Новосибирска неизвестный мужчина странно себя вел в маршрутке – он ненароком приставал к несовершеннолетним девушкам в салоне. Об этом рассказали Atas.info очевидцы происходящего, перед этим написав пост в соцсетях.

По словам новосибирцев, все произошло 20 июля в маршрутном такси №50. Мужчина сел в общественный транспорт рядом с детьми. Далее он начал задавать странные вопросы, которые смутили несовершеннолетних. «Девочки рассказали, что пассажир, севший рядом, завел с ними странный разговор. Выяснял, куда поблизости можно сходить искупаться, предлагал помощь в приобретении алкогольной и сигаретной продукции, время от времени неловко касаясь ноги собеседницы», рассказывают очевидцы. В итоге девочки хотели уйти от неприятного собеседника, пересаживаясь на другие места, но мужчина следовал за ними. Со слов потерпевших, они рассказали о происходящем водителю маршрутки, но тот никак не отреагировал. Теперь планируется написать заявление в полицию, чтобы таких инцидентов больше не повторялось.

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