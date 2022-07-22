Непогода сулит происшествия: новосибирцев ожидают сильные дожди и шквал на выходных

Непогода сулит происшествия: новосибирцев ожидают сильные дожди и шквал на выходных
Непогода сулит происшествия: новосибирцев ожидают сильные дожди и шквал на выходных
Вчера, 13:54ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Ураганы и грозовые ливни надвигаются на Новосибирскую область

Синоптики обещают штормовые порывы ветра, ливни с грозами и до 25 градусов тепла на ближайшие дни в Новосибирской области. Из-за непогоды специалисты МЧС региона предупредили о возможных происшествиях.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 23 июля, в области установится 20-градусная жара. Однако её омрачит ветер с порывами до 20 м/с, а также дождь с раскатами грома.

В воскресенье, 24 июля, в Новосибирске потеплеет до +20 градусов, а в районах региона до +24. При этом областной центр и пригород накроют сильные ливни и штиль.

«В связи с непогодой возможны обрывы линии электропередач, падение конструкций со зданий, срывы кровли. Также условия могут спровоцировать ДТП и нарушить работу коммунальных хозяйств», - отметил пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Артем Щербаков.

Специалисты рекомендуют водителям отложить дальние поездки во время урагана. Горожанам советуют закрыть окна в домах, обходить деревья и другие хилые сооружения. Также лучше не использовать бытовые приборы.

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