Кукла, которая по праву претендует быть одним из символов нашей страны.
Гениально простая, продуманная до мелочей «большая» игрушка для самых маленьких.
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