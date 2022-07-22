Опасный рецидивист сбежал из Казахстана к семье в Новосибирскую область

Пограничники задержали на участке Баганского района Новосибирской области перебежчика из Казахстана. Оказалось, мужчина сбежал от уголовного наказания к семье в наш регион.

При себе у мужчины не было документов, однако по ориентировке его личность удалось установить. Это ранее судимый 6 раз за особо тяжкие преступления россиянин. В общей сложности он пробыл в тюрьме 21 год. «В январе этого года он уехал на заработки в Казахстан. Весной его арестовали за нанесение вреда здоровью местному жителю. А в июле мужчину освободили и приговорили к принудительным работам. От наказания он сбежал к семье в Новосибирскую область», - сообщают в Пограничном Управлении ФСБ региона. На границе мужчину снова арестовали из-за судимости. Теперь ему точно грозит ещё до 2 лет тюрьмы.

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