РЭО: В арт-школе экологии на «Тавриде» приняли участие более 300 специалистов

Работа экошколы прошла в рамках образовательного заезда «В движении» в республике Крым, пишет kp.ru. На площадке арт-кластера «Таврида» собрались 329 молодых участников и 48 специалистов из разных областей. Часть активистов провели субботник в заповедной зоне «Новый свет». Они собрали более 2000 литров отходов. Одну из мастерских переоборудовали в эколабораторию, в которой волонтеры переработали несколько килограммов полимеров и использовали полученное вторсырье для создания модной коллекции аксессуаров.
Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что экодобровольчество привлекает молодых специалистов. Среди молодежи провели исследование. Результаты опроса показали, что респонденты желают внести свою лепту в улучшение и очищение природы. В экодобровольцы молодые люди идут по разным причинам. Кто-то таким образом самовыражается, а кто-то просто следует моде. Многие люди хотят развивать в себе привычки, которые позволяют им жить экологично. Есть и категория добровольцев, которым важно стать членом большого зеленого движения.
В рамках посещения арт-школы многие участники смогли раскрыть свой потенциал. Мероприятие стало подходящим поводом, чтобы поделиться опытом с другими добровольцами. Вдохновленная работой в эколаборатории, Мария Ковалева из Екатеринбурга решила организовать экомастерскую в своем городе. В ней посетителей мастер-классов будут учить грамотно сортировать и перерабатывать отходы. Жительница Сургута Регина Зайкова получила полумиллионный грант для реализации проекта «Мастерская стеклодизайна «Вторая жизнь стекла» у себя в регионе.
Глава РЭО подчеркнул, что государство всегда старается поддержать волонтерские экологические движения. Этим же на постоянной основе занимается и компания «Российский экологический оператор».
РЭО заключил с Росмолодежью соглашение об экологизации форумов. Кроме «Тавриды», в проекте поучаствовали площадки «Территория смыслов», «Бирюса» и другие. До конца 2022 году под эгидой Российского экологического оператора планируется объединить более 10 000 эковолонтеров из семидесяти регионов России. С начала года удалось собрать уже порядка 5000 экоактивистов.
Как рассказал пиар-директор компании «Российский экологический оператор» Дмитрий Бойко, в апреле 22 600 школьников посетили более 700 уроков от РЭО на тему «Экология начинается с тебя». В 38 субъектах государства волонтеры провели 66 субботников в рамках экопроекта «Зеленый десант». Во время уборки 4000 защитников окружающей среды собрали более 62 тонн отходов.