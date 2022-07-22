РЭО: В арт-школе экологии на «Тавриде» приняли участие более 300 специалистов

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что экодобровольчество привлекает молодых специалистов. Среди молодежи провели исследование. Результаты опроса показали, что респонденты желают внести свою лепту в улучшение и очищение природы. В экодобровольцы молодые люди идут по разным причинам. Кто-то таким образом самовыражается, а кто-то просто следует моде. Многие люди хотят развивать в себе привычки, которые позволяют им жить экологично. Есть и категория добровольцев, которым важно стать членом большого зеленого движения.