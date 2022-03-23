Адская жара придет в апреле в Новосибирск

Адская жара придет в апреле в Новосибирск
Адская жара придет в апреле в Новосибирск
Сегодня, 15:02ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В конце марта возможны «температурные качели» из-за того, что в атмосфере происходит перестройка с весны на зиму

Начальник Гидрометцентра Новосибирска Анна Лапчик рассказала о надвигающейся жаре на город в апреле. Также синоптик прогнозирует дожди и ветер в первой декаде месяца. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в ТАСС.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие 10 дней Атлантика будет работать еще сильнее, а температура в Новосибирска будет выше, но с ветрами и осадками.

В конце марта возможны «температурные качели» из-за того, что в атмосфере происходит перестройка, начинает «раскачиваться» Атлантика и весна наконец приходит в Новосибирск.

Специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра отметили, что вскрытие рек в регионе произойдет только во второй декаде апреля.

Напомним, что в Новосибирске к 24 марта температура воздуха поднимется до +1 градуса. Однако будет идти мокрый снег и дуть порывистый ветер.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы