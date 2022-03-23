Адская жара придет в апреле в Новосибирск

В конце марта возможны «температурные качели» из-за того, что в атмосфере происходит перестройка с весны на зиму

Начальник Гидрометцентра Новосибирска Анна Лапчик рассказала о надвигающейся жаре на город в апреле. Также синоптик прогнозирует дожди и ветер в первой декаде месяца. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в ТАСС. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие 10 дней Атлантика будет работать еще сильнее, а температура в Новосибирска будет выше, но с ветрами и осадками. В конце марта возможны «температурные качели» из-за того, что в атмосфере происходит перестройка, начинает «раскачиваться» Атлантика и весна наконец приходит в Новосибирск. Специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра отметили, что вскрытие рек в регионе произойдет только во второй декаде апреля. Напомним, что в Новосибирске к 24 марта температура воздуха поднимется до +1 градуса. Однако будет идти мокрый снег и дуть порывистый ветер.

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