Ажиотажный спрос на отдых в санаториях Новосибирской области отмечен в марте 2022

Высокий спрос на отдых в санаториях страны зафиксировал Российский союз туриндустрии весной 2022 года. Ажиотаж эксперты связали с желанием людей восстановить здоровье после COVID-19 пока не выросли цены. Как оказалось, популярные курорты Новосибирской области на 23 марта уже заполнены посетителями – выяснил Atas.info.

Желающих отдохнуть по старым ценам прибавилось с начала марта 2022 года в Новосибирской области – и это, несмотря на происходящие в стране события. Небывалый спрос, по словам руководителей нескольких известных санаториев региона, вызван закрытием границ и послаблением COVID-ограничений. Кроме того, цены на многие процедуры в части базах отдыха ещё остались прежними. Россияне желают поправить здоровье и расслабиться. «В санаторий «Озеро Карачи» едут со всей страны. Мы не столько зависим от закрытия границ, как от коронавирусных ограничений. Сейчас их постепенно снимают и нам этот только в плюс. Думаю, что количество туристов увеличится. Сейчас у нас распроданы путёвки на март и апрель. Мы стараемся повышать спрос и качество, добавляем различные процедуры в программу санатория», - рассказывает сайту начальник отдела продаж курорта Сергей Сакеев. Собеседник добавил, что цены на услуги санатория пока сохраняют. Однако не руководство не исключает, что в скором времени придётся их поднимать. Говорит, всё зависит от изменений политики рынка. «Мы тоже от него зависим – нужно закупать продукты, чтобы кормить, поить и обогревать наших гостей. Нужно держать марку и работать на качество. Благо у нас сейчас наплыв гостей, конечно, раньше приезжали граждане Украины, Германии, Армении, Казахстана, Беларуси», - заключил Сакеев. Фото: okarachi.ru Полной заполняемостью так же смогли похвастаться представители санаториев Краснозерский и Доволенский в Новосибирской области. На отдых к ним уже спешат жители соседних регионов и москвичи. «Ситуация как монета – двухсторонняя. С одной стороны, кризис, идут экономические волнения. С другой стороны – границы закрыты и последствия пандемии коронавируса никто не отменял. Поэтому санаторно-курортная отрасль на пике. Заполняемость большая – 100 процентная. Плюс кэшбэк от Ростуризма она безусловно помогает стимулировать спрос», - сообщает директор по продажам представительства санаториев Краснозерский и Доволенский Надежда Шевцова. Со слов руководительницы курортов, основной поток клиентов приходился на Новосибирскую область, Омск, Томск, Кузбасс и другие ближайшие регионы. Сейчас поступает небольшое число заявок из Москвы. А раньше на программу медицинской реабилитации зачастую приезжали жители стран СНГ. «Сейчас иностранцев нет в связи с последними событиями, но мы продолжаем работать и радовать наших гостей несмотря ни на что. Кончено, из-за нынешней ситуации мы, как и многие коллеги, скорректировали цены. Они зависят от стоимости продуктов питания, услуг ЖКХ. Цены подняли не в формате спекуляции, а только пропорционально тому, на что идут траты. Понимаем, что вмиг люди не будут больше зарабатывать, но ситуация внесла коррективы в жизнь всех россиян и сфер деятельности», - поделилась собеседница. Надежда Шевцова заключила, что спрос на отдых и оздоровление в нынешнее время только растёт. Ведь главная ценность сейчас – быть здоровым, а вложения в него бесценны. Напомним, в Новосибирске с начала весны фиксируют дефицит сахара и других товаров первой необходимости на прилавках магазинов. Эксперты утверждали, что ажиотажный спрос создали сами покупатели – Atas.info показывал, как выглядели крупные супермаркеты в середине марта.

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