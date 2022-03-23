Эксперты: В России поставили заслон кибератакам

В конце февраля по всему Рунету был нанесен масштабный хакерский удар. Специалисты рассказали, что российские власти и технические службы научились оперативно и эффективно отбивать информационные провокации и различать фейки.

По сообщению издания Правительства России РГ, международная хакерская группировка Anonymous объявила кибервойну России в связи с ситуацией вокруг Украины. Хакеры заявили, что под их удар попали интернет-провайдеры и правительственные сайты РФ. Они послали тысячи запросов на российские серверы и осуществляли точечные атаки, в частности, на сайты МИД России, МВД, «Роскосмоса», МЧС, Минэнерго и другие ведомства. Отмечается, что попытки взлома были даже у сельхозпроизводителей и Читинской епархии. Атакам подверглись также дочерние предприятия «Роснефти» в Германии и те, кто размещал у себя украинских беженцев. Как сообщает информагентство правительства КНР «Синьхуа» со ссылкой на Национальный центр по кибербезопасности Китая, большинство атак исходило из США. По мнению журналистов, хакеры выбирали цели так, чтобы посеять максимальный хаос: сначала «били» по СМИ, потом — по инфлюенсерам, затем — по отраслям, обеспечивающим безопасность. Журналисты считают, что за призывами скупать доллары и сахар тоже стоят хакеры. По мнению специалистов, цель атаки — посеять хаос и дезориентировать россиян. Именно с этим борются российские власти и технические службы, которые научились сокращать время между взломом и опровержением дезинформации сначала до 10 минут, а потом — до нескольких секунд.

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