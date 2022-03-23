Корпорация МСП: В РФ приняли поправки по снижению административной нагрузки на бизнес

Корпорация МСП: В РФ приняли поправки по снижению административной нагрузки на бизнес
Корпорация МСП: В РФ приняли поправки по снижению административной нагрузки на бизнес
Сегодня, 16:54ОбществоФото: pxhere.com
Государственная дума Российской Федерации 23 марта приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, цель которого - снизить административную нагрузку на малый и средний бизнес.

Министерство экономического развития вместе с Корпорацией МСП, коммерсантами и членами «Единой России» разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Об этом информирует lenta.ru.

Изменения предполагают четыре инициативы. Так, бизнесменам будут давать право на ошибку. Другими словами, при первом нарушении предпринимателям станут выносить предупреждение. Оно позволит исправить допущенные ошибки, избежав, таким образом, штрафа.

Другое послабление снижает сумму штрафов для небольших компаний. Их приравняют к взысканиям, предусмотренным для индивидуальных предпринимателей, либо сумма составит не более 50% штрафа для юридического лица.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич назвал оставшиеся положения. Закон отменяет одновременную ответственность для должностного и юридического лица, когда нарушение случилось по вине сотрудника. Еще одно положение закона устанавливает принцип «одна проверка — одна санкция». Это значит, что штрафы за однотипные нарушения в рамках одной проверки не будут суммироваться.

Члены Кабинета министров России 18 декабря прошлого года внесли в нижнюю палату парламента данный проект закона. При рассмотрении документа его несколько изменили. 21 февраля профильный комитет посоветовал депутатам принять закон уже в первом чтении. Четвертого марта Госдума поддержала документ в первом чтении, а 22 марта - во втором. Сейчас закон направят на рассмотрение Совета Федерации, а потом - на подпись президенту.

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