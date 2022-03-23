Корпорация МСП: В РФ приняли поправки по снижению административной нагрузки на бизнес

Члены Кабинета министров России 18 декабря прошлого года внесли в нижнюю палату парламента данный проект закона. При рассмотрении документа его несколько изменили. 21 февраля профильный комитет посоветовал депутатам принять закон уже в первом чтении. Четвертого марта Госдума поддержала документ в первом чтении, а 22 марта - во втором. Сейчас закон направят на рассмотрение Совета Федерации, а потом - на подпись президенту.