Около 6 000 человек скончались от онкологии в Новосибирской области

Около 6 000 человек скончались от онкологии в Новосибирской области
Около 6 000 человек скончались от онкологии в Новосибирской области
Сегодня, 05:26ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
У новосибирских пациентов в 2021 году чаще выявляли рак кожи, лёгких, молочной железы и кишечника.

В Новосибирской области умерли порядка 6 000 пациентов с новообразованиями за 2021 год. Об этом сообщил 22 марта главный онколог региона Вадим Захаров.

По словам Захарова, смертность от рака снижается ежегодно. Так, в 2020 году медики фиксировали 6545 смертей людей с онкологией. При этом за 2019-й скончались 6812 человек.

Чаще всего у пациентов выявляли рак кожи - 1,4 тыс. случаев. Опухоль молочной железы фиксировали у 1,2 тыс. пациентов, в 990 случаях находили рак лёгких, кишечника у 800 сибиряков, а предстательной железы – у 700.

Напомним, ранее медики клиники Мешалкина в Новосибирске прооперировали девушку с опухолью из клубка кровеносных сосудов в печени.

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