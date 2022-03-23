Социальную дистанцию отменили в заведениях общепита в Новосибирске

Известно, что наполняемость залов кинотеатров и театров, а также спортивных трибун остаётся неизменной – 70%. Однако с 1 апреля 2022 года, если число зрителей превысит, их будут пускать по QR-кодам. При этом для всех остальных горожан коды отменяются в этот день.