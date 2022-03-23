Весенний призыв в армию в 2022 году пройдет по старым правилам

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о поправках в закон «О воинской обязанности и военной службе» на апрель 2022 года – призывников будут приглашать в военкомат по старым правилам – вручением повестки лично в руки.
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» после принятия законопроекта должны были изменить процедуру призыва на воинскую службу. Призывников хотели обязать являться в военкомат даже без вручения повестки.
Однако рассмотрение законопроекта в третьем чтении было перенесено на апрель 2022 года.
Напомним, что на военную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет, срок службы — один год. Обычно в весенний призыв уходили служить около 135 тысяч молодых россиян. Сроки весеннего призыва ежегодно с 1 апреля по 15 июля.