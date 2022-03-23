Весенний призыв в армию в 2022 году пройдет по старым правилам

Весенний призыв в армию в 2022 году пройдет по старым правилам
Весенний призыв в армию в 2022 году пройдет по старым правилам
Сегодня, 08:39ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Призывников в этом году будут приглашать в военкоматы личным вручением повестки

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о поправках в закон «О воинской обязанности и военной службе» на апрель 2022 года – призывников будут приглашать в военкомат по старым правилам – вручением повестки лично в руки.

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» после принятия законопроекта должны были изменить процедуру призыва на воинскую службу. Призывников хотели обязать являться в военкомат даже без вручения повестки.

Однако рассмотрение законопроекта в третьем чтении было перенесено на апрель 2022 года.

Напомним, что на военную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет, срок службы — один год. Обычно в весенний призыв уходили служить около 135 тысяч молодых россиян. Сроки весеннего призыва ежегодно с 1 апреля по 15 июля.

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