Вскрытие рек в Сибири произойдет во второй декаде апреля

Вскрытие рек в Сибири произойдет во второй декаде апреля
Вскрытие рек в Сибири произойдет во второй декаде апреля
Сегодня, 11:32ОбществоАлександр Кондратьев
Дачные участки могут пострадать от паводков, которые возможны при активном таянии снега и заторов на воде

Вскрытие рек в Сибири спрогнозировали на вторую декаду апреля 2022 года – это раньше нормы. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Лапчик уточнила, что пропуск паводковых вод в Сибири пока не вызывает опасений. Однако, все будет зависеть от того, как будет таять снег и когда будут осадки.

В Новосибирской области вскрытие рек тоже ожидается во второй декаде апреля, но сложности возможны на реке Карасук. Власти готовятся к паводкам, которые проходят в два этапа. Первый в апреле из-за вскрытия рек и второй в середине мая по причине активного таяния снега. В это время возможно подтопление территорий в районе реки Обь, могут пострадать порядка 36 дачных обществ.

Если будет худший сценарий развития событий, то подтопленными могут оказаться 15 населенных пунктов в 12 районах региона, а также Искитим.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на апрель в Новосибирской области. Ночные температуры во втором месяце весны будут холодными, а потепление придет лишь после десятых чисел.

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