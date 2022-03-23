Вскрытие рек в Сибири произойдет во второй декаде апреля

Дачные участки могут пострадать от паводков, которые возможны при активном таянии снега и заторов на воде

Вскрытие рек в Сибири спрогнозировали на вторую декаду апреля 2022 года – это раньше нормы. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. Лапчик уточнила, что пропуск паводковых вод в Сибири пока не вызывает опасений. Однако, все будет зависеть от того, как будет таять снег и когда будут осадки. В Новосибирской области вскрытие рек тоже ожидается во второй декаде апреля, но сложности возможны на реке Карасук. Власти готовятся к паводкам, которые проходят в два этапа. Первый в апреле из-за вскрытия рек и второй в середине мая по причине активного таяния снега. В это время возможно подтопление территорий в районе реки Обь, могут пострадать порядка 36 дачных обществ. Если будет худший сценарий развития событий, то подтопленными могут оказаться 15 населенных пунктов в 12 районах региона, а также Искитим. Напомним, синоптики дали прогноз погоды на апрель в Новосибирской области. Ночные температуры во втором месяце весны будут холодными, а потепление придет лишь после десятых чисел.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter