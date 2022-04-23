Губернатор Андрей Травников на субботнике убирал Монумент Славы в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников на субботнике убирал Монумент Славы в Новосибирске
Губернатор Андрей Травников на субботнике убирал Монумент Славы в Новосибирске
Сегодня, 13:30ОбществоФото: nso.ruГубернатор Андрей Травников принял участие в субботнике
Губернатор Андрей Травников принял участие в уборке сквера у Монумента Славы на субботнике в Новосибирске 23 апреля. Об этом сообщает официальный сайт правительства Новосибирской области.

Ежегодный субботник в Новосибирске состоялся 23 апреля 2022. Губернатор Андрей Травников принял участие в уборке Монумента Славы.

«Это знаковое, святое место в Новосибирске – нужно привести его в порядок в первую очередь. С каждым годом мусора все меньше – люди уважительно относятся к Монументу Славы, к его скверу. Но, тем не менее, работы здесь хватает – постараемся ударно потрудиться и часть сквера привести в порядок. Конечно, у коммунальщиков впереди много дел по дополнительной очистке, озеленению, высадке цветов – мы все вместе будем готовиться к великому празднику – Дню Победы», – цитирует Андрея Травникова официальный сайт правительства региона.

Субботник на Монументе Славы 23 апреля 2022
Фото:nso.ru

Участниками субботника в сквере у Монумента Славы стали представители депутатского корпуса региона, местных отделений партии «Единая Россия».

В этот же день Мэр Анатолий Локоть ввел режим повышенной готовности в городе Новосибирске из-за критической ситуации с мусором. В Новосибирске несколько дней проходит забастовка мусоровозов, фото гор мусора жители выкладывают в соцсети.

Режим повышенной готовности введен распоряжением мэра, для «ликвидации критической ситуации, связанной с невыполнением региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» обязанностей по регулярному вывозу твердых коммунальныхи отходов в Дзержинском, Железнодорожном, Центальном, Заельцовском, Калининском, Ленинском и Октябрьском районах города Новосибирска», сообщает мэрия Новосибирска.

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